Edoardo Campanella: Euroopa heaoluriigid peaksid vaeste huvides vähendama pensioni

Arenenud maailmas ei otsusta vaesed tavaliselt valimiste tulemust, ometi peibutatakse praeguses Itaalia valimiskampaanias neid igal võimalikul moel. Endine peaminister Silvio Berlusconi, Forza Italia juht, on välja käinud «väärika sissetuleku» mõtte, koomik ja Viie Tähe liikumise tegelik juht Beppe Grillo aga «kodanikupalga» idee.

Mõlemad ettepanekud, mis tähendaksid heldeid igakuiseid makseid elu hammasrataste vahele jäänutele, on loomu poolest vägagi küsitavad. Kuid nad heidavad igal juhul valgust kogu Euroopas laialt levinud vaesuse kiiresti süvenevale probleemile.

Vaesus väljendab sissetulekute polariseerumise äärmuslikku vormi, aga seda ei saa samastada ebavõrdsusega. Isegi sügavalt ebavõrdses ühiskonnas ei pruugi neil, kel on vara vähem, tingimata puududa vahendid väärikaks ja rahuldavaks eluks. Ent neil, kes elavad vaesuses, selliseid vahendeid ei ole, sest nad on ühiskonnast täielikult tõrjutud, tihtipeale lausa kodutud. Isegi arenenud majandusega riikides puudub vaestel sageli ligipääs finantssüsteemile, nad peavad nägema ränka vaeva toidu või teenuste eest tasumiseks ja surevad selgelt enneaegselt.

Silvio Berlusconi. FOTO: Scanpix

Loomulikult ei ole mitte kõigi vaeste elu nii armetu. Kuid paljudel on ja Itaalias on nende osakaal valijaskonnas muutunud täiesti tajutavaks. Ligemale viis miljonit itaallast ehk umbes kaheksa protsenti rahvastikust peab iga päev võitlema, et lubada endale kõige elementaarsemaid kaupu ja teenuseid. Kõigest kümnendiga on nende arv peaaegu kolmekordistunud, eriti riigi lõunaosas. Samal ajal elab veel kuus protsenti itaallastest suhtelises vaesuses, mis tähendab, et nende sissetulekust ei piisa kuidagi maa keskmise elatustaseme nautimiseks.

Statistika teeb nukraks

Olukord on sama murettekitav terve kontinendi ulatuses. Euroopa Liidus oli 2016. aastal 117,5 miljonit inimest ehk umbkaudu veerand elanikkonnast vaesusse langemise või ühiskondliku tõrjutuse ohus. 2008. aastast alates on Itaalia, Hispaania ja Kreeka lisanud sellesse hulka ligemale kuus miljonit inimest, samal ajal kui Prantsusmaal ja Saksamaal on vaeste osakaal rahvastikus püsinud stabiilselt 20 protsendi ringis.

2008. aasta finantskriisi järel kasvas vaesusse langemise tõenäosus üleüldiselt, eriti aga noorte seas – eelkõige sotsiaaltoetuste (ehkki mitte pensionide) kärpimise ja Euroopa tööturgude kalduvuse tõttu eelistada seniseid töötajaid alles hoida. Aastail 2007–2015 kasvas nende 18–29-aastaste eurooplaste osakaal, kellel on risk vaesusse langeda, 19 protsendilt 24 protsendile. Samal ajal kahanes see üle 65-aastaste seas 19 protsendilt 14 protsendini. Tõsiseid ainelisi raskusi taluvate noorte osakaal – 12 protsenti kogurahvastikust – ületab praegu juba peaaegu kaks korda samasugustes raskustes eakate osakaalu. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor Christine Lagarde nentis sel aastal Davosis Maailma Majandusfoorumil, et noored eurooplased «panevad oma unistused ootele».

Töötute järjekord Hispaanias Madridis 2012. aastal. FOTO: Scanpix