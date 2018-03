John P. DiMoia: väljaheiteproovi nõudmine koolis - Lõuna-Korea moderniseerimise tunnusjoon

Hiljaaegu põgenes üks Põhja-Korea sõdur lõunasse üle demilitariseeritud tsooni, kaht Koread eraldava võimsalt kindlustatud piiriala, mis tuletab meelde 1953. aastast tänaseni püsivat relvarahu poolsaarel. Kui ta oli Lõuna-Koreasse jõudnud, kõneldi palju mehe viletsast tervisest. Sõduri haavu ravinud Lõuna-Korea arstid tegid üllatava avastuse. Patsient oli küll paranemas, aga tema ihu täitsid mitmesugused parasiidid, mis andsid märku Põhja-Korea alaarenenud tervishoiusüsteemist. Üks uss olevat olnud lausa 27 sentimeetri pikkune, mis viitab, et see oli mehes pesitsenud juba õige pikka aega.

Tervishoiu kasutamine ühiskondlike ja poliitiliste olude hindamiseks on Korea poolsaarel ja õigupoolest terves Kirde-Aasias juba õige pika ajalooga mõõdupuu. Keskendumine sooleparasiitidele sai alguse 1960. aastate hakul, mil kaks Koread taotlesid ägedalt just enda poliitilise ja majandusliku ülimuse saavutamist ja tunnistamist. Eriti teravaks muutus probleem Lõuna-Koreas, kus üritati oma kodanikke saata tööle Lääne-Saksamaale ja Kagu-Aasiasse, mis tähendas ühtlasi nooremate korealaste aktiivset arstlikku läbivaatust, kui nad massiliselt piire ületama asusid.

Parasiidivastane võitlus algas 1964. aastal tagasihoidlikult teadlaste ja aktivistide eestvedamisel loodud ühendusega KAPE (Korea Association for Parasite Eradication, Korea Parasiitide Likvideerimise Ühing). See avardus aga kiiresti üleriigiliseks võitluseks ja võttis tugeva ideoloogilise värvingu.

Põlluramm

1948. aastal iseseisvudes oli Lõuna-Korea valdavalt põllumajandusriik, aga kunstväetisi seal peaaegu ei kasutatud. See tähendas, et tüüpiliselt väetati põlde, millel kasvatati toitu, inimestelt pärit sõnnikuga. Isegi pärast pesemist sisaldasid sellistelt põldudelt saadud toiduained rohkelt parasiite. Niisiis tarbisid lõunakorealased toitu, mis tõi parasiidid tagasi nende ihhu, ning ringkäik algas uuesti.

See on üsna tüüpiline paljudele arengumaadele. Lõuna-Koreas süvendas probleemi tõik, et poolsaare lõhenemisel oli suur osa keemiatööstusest jäänud põhja, mistõttu lõunas väetisi üldse ei toodetud. Korea sõda (1950-1953) laastas maad rängalt veel aastaid. Nii jäi väetiseprobleem tagaplaanile 1960. aastateni, mil lõpuks ülesehitustöö oli jõudnud nii kaugele, et seada uusi sihte.

Ülemaaline parasiidivastane kampaania algas 1969. aastal ja oli sihitud eriti koolilastele. See jättis korea rahvakultuuri ja ajaloomällu väga tugeva jälje. Põhjust pole raske mõista. Lõuna-Korea koolilapsed pidid kaks korda aastas tooma paberkotikesega roeproovi kooli õpetajate kätte. Nii sai riik enda käsutusse väikeste kodanike bioloogilised proovid, mida analüüsiti põhjalikult mikroskoobi all, uurides parasiitide ja eriti liimuksolkme mune.

Pildid, kuidas kooliõpilased seisavad järjekorras, et roeproovidega kotikesi õpetajale üle anda, ja kuidas laborandid neid proove mikroskoobi all uurivad, on jäädavalt kinnistunud Lõuna-Korea uuenemise ja kaasajastumise visuaalsesse lukku. Niisugune distsiplineeritud käitumine demonstreeris «puhtama» ja tervema elanikkonna pealekasvu, kes valmistub kogu maad viima uutesse kõrgustesse. See oli eriti oluline Lõuna-Koreas, kus püüti juba saata oma inimesi massiliselt tööpostidele Kagu-Aasias, hiljem ka Lähis-Idas.