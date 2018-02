Jaak Jõerüüt: Jüri Ratas võib oma kõnekirjutusrühmaga täiesti rahul olla

Midagi isiklikku ka.

Mul on egoistlikult hea meel nende lausete üle, milles peaminister konkreetselt kinnitas, et kõik eri põhjustel ja eri aegadel Eestist lahkunud inimesed on alati kodumaale tagasi oodatud. Seda seepärast, et möödunud sügisel, analüüsides valitsuse esimest aastat, soovitasin peaministril alati kasutada võimalust eestlasi laiast ilmast koju tagasi kutsuda! Tehtud! Palun korrata!

Mõeldes Tartu peale, kus see neljapäevane kõne peeti, tuleb lisaks laupäevasele vastuvõtule meelde veel mõndagi tartulikku, sealhulgas tõsiasi, et rahvusülikoolil on 100. sünnipäev järgmisel aastal. Vastne ajakirja Akadeemia number esitab avalöögiks 94 Tartu Ülikooli õppejõu ja vilistlase vastust küsimusele: «Mida tähendab minu jaoks rahvusülikool?». Valisin sealt paar näidet, mis minu meelest harmoneeruvad hästi nii Eesti Vabariigi juubelinädalaga kui ka peaminister Jüri Ratase äsja peetud kõnega.

Harmoneeruvad kui meeldetuletused, et kui virisemispedaali mitte alla suruda ja heatahtliku rahvusliku uhkuse lipp kõrgel hoida, siis lähebki tuju heaks ja ka tulevikus osutub võimalikuks teha suuri asju isegi väikses riigis.

Akadeemik, füüsik Peeter Saari: «Minu jaoks on rahvusülikool eestikeelse kõrghariduse, eesti teaduskeele ja seeläbi ka eesti kultuurkeelte liigas püsimise garant.»

Matemaatik Johann Langemets: «Rahvusülikool on nii võimalus kui ka kohustus teha teadust ja seda edasi anda oma emakeeles.»

Kokkuvõte – peaministri emakeelne kõne oli selge nii keelelt kui ka sõnumilt. On selge, et kõik Eesti 100 märgi all kirjutatu ja kõneldu kuulub tsiteerimisele ka saja aasta pärast. Niikuinii. Emakeeles.