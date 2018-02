Leevi Mölderi mälestus sügavast nõukogude ajast: paljud laulsid kaasa ja tervitasid meid hüüetega «Elagu Eesti poisid!»

Sanitaartingimused olid laagris kaunis kehvad: ainus pesemisvõimalus oli Reiu jões, kuid ujumine oli rangelt keelatud. Et poisid päris kärna ei läheks, viidi kursuslased pärast paarinädalast laagrisolekut Pärnu sauna.

Kindlasti aitas sellele kaasa asjaolu, et Raeküla majade akendele ja väravatele kogunes hulgaliselt kaasaelajaid. Paljud laulsid kaasa ja tervitasid meid hüüetega laadis «Elagu Eesti poisid!» Usun, et ma ei eksi, kui väidan, et nii mõnigi naine poetas pisaraid. Ja muidugi näisid meile lehvitavad tüdrukud eriti ilusad ja armsad. Justkui oma õed... Või pigem ikka pruudid.