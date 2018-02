Postimees 1938. aastal: saated, aktused, vastuvõtud - Soome tähistab Eesti 20. sünnipäeva

Tegelikul peopäeval, 24. veebruaril ka kogu Soome lipustub vennasrahva rõõmust osavõtu märgiks. Saadik Möllerson asetab hommikul kell 11 pärja Eesti Vabadussõjas langenud soomlaste mälestussambale Vana kiriku puiesteel. Hiljem on kuni kella 13 Eesti saatkonnas ette nähtud õnnitluste vastuvõtmine. Päevapidulik kontsertaktus toimub Soome Eesti Seltsi korraldusel õhtul kell 19.30 Helsingi ülikooli aulas.

Aktusest on lubanud osa võtta ka vabariigi president K. Kallio. Tervituskõnega esineb prof. Tallgren, kuna me valitsuse esindajana kõneleb välisminister Holsti. Pidukõne peab Tartu ülikooli professor H. Kruus. Aktus lõpeb Eesti ja Soome hümni ühislauluga Soome valgekaardi rügemendi orkestri saatel. Õhtul kell 22 on Eesti saatkonnas vastuvõtt Soome valitsuse, seltskonna- ja hõimutegelaste silmapaistvatele esindajatele.