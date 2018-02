Tulek

Sada aastat tagasi saavutatud omariiklus on eestlaste ajaloo tähtsaim saavutus, pole kahtlust. Väikerahval on oma riiki raske teha. Vähemalt kolm tingimust peab olema täidetud: peab olema ühine tõde, ühine unistus ja väga paljudel tahtmine ennast ühise asja nimel ohverdada. Esimese maailmasõja lõpu segadustes sattusid siin kõik asjad kokku ja nii see tuli.