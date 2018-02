Mart Raudsaar: vapilooma saatus

Varasemate aastate vabatahtlike liitumiste käigus tekkinud omavalitsused on valinud uue valla vapiks reeglina sellele vallale nime andnud valla vapi. Praeguses olukorras pole niisugust lahendust lihtne kasutada, kuna keskuse vapi kasutuselevõtt süvendaks väiksemate liitunud piirkondade inimeste tunnet, et nendest sõidetakse üle; samuti on kaardil täiesti uusi nimesid (näiteks Lääneranna vald).