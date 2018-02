Kolumnist Andrei Kuzitškin loetleb, mida ta ei suuda Eesti puhul siiani mõista

Ma ei suuda mõista, miks Eestis ei ole kogu nõukogudejärgse ajajärgu jooksul loodud kaubaparadiisi. Kauplustes näha olevad hinnad ei rõõmusta kuidagi silma ega hinge. Aga ka kaubavalik on täiusest kaugel. Paljud maailmas tuntud tootemärgid meie kaubandusvõrgus puuduvad. Kui tellid näiteks nõudepesumasina, teatatakse kaupluses viisakalt, et see jõuab Poolast lattu kahe nädala pärast. Raamatukapp tuuakse Soomest, köögimööbel jõuab Tallinna kuu ajaga Saksamaalt või kahe nädalaga Itaaliast.

Seepärast ongi Eestis nii popp käia ostlemas naaberriikides: Venemaalt tuuakse nõusid, pesu, ravimeid, Valgevenest rõivaid, mööblit, mänguasju, Lätist alkoholi, toiduaineid, kosmeetikat, naiste aksessuaare, Rootsist autosid.

Eesti ostutuurid muutuvad iga aastaga aina menukamaks. Samal ajal kardavad Eesti jaemüügiketid konkurente nagu tuld. Saksa kauplusteketi LIDL kava avada Eestis oma poed tekitas siinsete tootjate ja müüjate seas tohutut ärevust, sest Saksamaal on igas selle keti säästuklassi poes kauba hind ja valik selgelt etem kui Prismal, Maximal, Grossil või Rimil, rääkimata juba Konsumist.

Mõne aja eest korraldasin enda õpilaste seas küsitluse, et selgitada välja, millisel põhjusel nad võiksid Eestist lahkuda. Peaaegu 90 protsenti tõi põhjusena välja käärid kõrgete hindade ja madala palga vahel.

Veel ei mõista ma seda, miks teeb Eestis president ülesande moodustada valitsus nii lühinägelikele poliitikutele, kes praegu riiki «valitsevad». Mind näiteks on üdini vapustanud valitsuse maksupoliitika.

Aasta tagasi kirjutasin, et tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanek asuda alkoholismiga võitlema aktsiisi tõstes on tee, mis viis omal ajal Nõukogude Liidu lagunemisele ja igal juhul valik, mis toob Eesti majandusele kahju. Ennustasin, et avatud turu tingimustes sööstavad Soome turistid ostma odavat õlut Lätist ja Eesti eelarve kannatab rohkem kui võidab. Läks vaja terve aasta, et Eesti valitsus samuti veenduks, et minu «must» prognoos oligi õige. Nüüd tunnistavad valitsusliikmedki, et võimuliit alahindas piirikaubanduse mahu kasvu võimalust – see aga kasvas aastaga 30 protsenti. Eesti ostjad ja Soome turistid kiirustasid Läti piiri ääres avatud kauplustesse ega viinud sel moel sinna mitte ainult aktsiisi, vaid ka osa Eesti kaupluste tulust.

Aga jah, kes olen mina, tavaline külaline Venemaalt, nagu on mind nimetatud, ja kes on valitsuskoalitsiooni liikmed? Ei saa ju mina olla kõigist targem ja läbinägelikum? Või ometi saan?

Näiteks veendusin, et keskerakondlaste-sotsialistide ning nende külge haakunud Isamaa ja Res Publica Liidu valitsus ei tunne sugugi masside psühholoogia põhitõdesid.

Jüri Ratas, Mihhail Korb ja Jevgeni Ossinovski lootsid asjata, et maksuvaba miinimumi tõstmine 500 euro peale muudab inimesed õnnelikumaks ja toob nende erakondadele valijate lisahääli.