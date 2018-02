Rein Ruutsoo: Kreml ei pea Eestit venetumise vääriliseks

Täna pole Eesti varjatud alistamise poliitika eduks just palju eeldusi.

Esiteks. Majanduslikud mõjutushoovad on Venemaa ise topelttollide ja muu sellise poliitikaga ära õõnestanud. Muidugi, ettevõtjatelt kostab aeg-ajalt (eriti nende suust, kes on Venemaa eliidiga perekondlikult seotud) valju nurinat just Eesti valitsuse (!) suunas, kes peaks nagu mingit leplikumat (kas venetuvat?) poliitikat ajama. Mõistuspäraselt toimiv ettevõtja aga teab, et totaliseeruvas riigis teeb investeering temast peatselt Venemaa presidendi Vladimir Putini pantvangi ja väljapressimisohvri.

Teiseks. Milles võiks seista impeeriumit taastava ideoloogia veetlus? Moskvast kostvad «helge tuleviku», Venemaa suuruse taastamise lubadused on ju pettus. Nii on enamikule meist kuulduv vastiku kõlaga hääl kui hoiatav meenutus okupatsioonist.

Saksamaal ja mujalgi oleks inimsusevastase poliitikaga solidariseerumine lõpetanud poliitiku karjääri.

Paraku pole see kõigiga nii. Nii osutab üks poliitikute rühm Putini Venemaaga üsna tugevat solidaarsust.

Mõni on koguni soetanud endale isikliku kotiryssä ja toimetab Putini poliitika avaliku suuvoodrina. Kõige jälgim märk sedalaadi solidaarsusest on küüniline demagoogia, millega varjati soovi mitte anda toetust okupatsioonirežiimi kordasaadetud inimsusevastaste kuritegude hukkamõistule! Kui palju oli selles silmakirjalikus vingerdamises isiklikku veendumust, kui palju «silma tegemist» oma valijatele, sealhulgas ka sponsoritele, pole lõpuks tähtis. Toimunu on üheselt häbiväärne. Saksamaal ja mujalgi oleks inimsusevastase poliitikaga solidariseerumine lõpetanud poliitiku karjääri.

Kuid veelgi tõsisem näib tõik, et Keskerakond tervikuna on sedalaadi küünikute tegelaste pantvang. Neile on oma vaadete levitamisele kujunenud vaikiv tugipunkt. Ma pole kuulnud ühtegi kriitilist sõna parteikaaslaste suhtes, kes jäid kõigiti solidaarseks naiste, laste ja vanurite kallal korda saatnud julmuritega. Poliitika on kompromisside kunst. Kuid paljusid Eesti elanikke isiklikult solvanud euroopalike põhiväärtuste (need teod on ju seal hukka mõistetud!) reetmine viib usaldust kogu parteilt. Kui kaugele ulatub seda vaikiv solidaarus? Milliseid vorme see veel võtab. Kas Putini kliendi, massimõrvar Bashar al-Assadiga semutsemine ei tekita kelleski küsimusi? Kui nii, kas sellest võib venetumise välja lugeda?

Nii kaua, kui Putini eneseküllane Venemaa ei ole huvitatud venetumise kultiveerimisest, see tähendab «kohanduvale allaandmisele» tõukamist kaalumisväärseks poliitikaks, ei ole paralleelidel Soome praktikatega suuremat tunnetuslikku väärtust. Kuid näib, et Kremlis Eestit – «niigi ebaõnnestunud riiki» – sedalaadi balansseeritud taktika väärilisena tunnustamist ei peeta.