Juhtkiri: maksumuutused – aasta halvimad seadused

Alkoholiaktsiisi ebamõistlik tõstmine on kaasa toonud ulatusliku piirikaubanduse ning üksiti väga suure kaotuse riigieelarvele. See on näide sellest, et halval õigusloomel on täiesti reaalsed, rahas mõõdetavad tagajärjed Eesti inimeste heaolule ja riigi käekäigule. Kodanikke ja maksumaksjaid alandab ka ülbe jutt, kui suure valearvestuse tagajärgi pisendada katsutakse ning valitsuse enda vea tõttu piiri tagant odavamat õlut ostvaid Eesti inimesi ebapatriootlikuks nimetatakse. Ebapatriootlik on pigem ikka teha seadus, mille tõttu Eesti riik kahju kannatab. Seejuures oli Eestis täiesti olemas nii spetsialistide kui ka huvigruppidega läbi räägitud alkoholipoliitika plaan, millega olekski võinud rahulikult edasi minna.