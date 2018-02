Martin Mölder: noored tagasi paremale?

Eesti inimeste ideoloogiline eneseteadvus on 2000. aastate keskpaigast tänapäevani märkimisväärselt muutnud. Alla 25-aastased on viimasel kümnendil palju jõulisemalt liikunud vasakule kui vanemad inimesed. Samas paistab, et 2016. ja 2017. aasta jooksul on kõik koos astunud paar selget sammu tagasi paremale.

Eurobaromeetri raames on Eestis alates 2004. aastast läbi viidud suur hulk küsitlusi, kus inimestel on palutud ennast vasak-parem-skaalal (1–10) määratleda. Võib eeldada, et sellel skaalal on peaasjalikult majanduslik tähendus. Käesolev tugineb 65 sellisel küsitlusel, mis hõlmasid 15-aastasi või vanemaid Eestis elavaid inimesi. Nende tulemusi on näha siin välja toodud joonisel. Üksikud punktid näitavad ühe küsitluse keskmist ning jooned ajalist suundumust kõigi küsitluste lõikes.