Priit Pullerits: pidage hoogu!

Nagu teada, juhtus just nii pühapäevasel Tartu maratonil, mis kõigi eelmise kahe aasta force majeure'ilike takistuste ehk lumenappuse tõttu sai seekord viimaks ometi toimuda täispikkuses, 63-kilomeetrisena. Too suusasõit jäi elu viimaseks Tartu Ülikooli professorile Rein Ahasele, kogenud suusahundile, kel oli viimase kahe kümnendi Tartu maratonidest vahele jäänud ainult üks.

Igal traagilisel surmal on oma põhjus, sageli spetsiifiline, mille pealt ei maksa edaspidiseks midagi põhjapanevat üldistada. Ent samas oleks ülekohtune ja ebaõiglane, kui keegi pühapäevasest tragöödiast mitte mingeid järeldusi ei tee.

Oma 63 kilomeetriga on Tartu maraton Worldloppeti kahekümne maratoni hulgas pikkuselt neljas. Tänavu sõitsid kiiremad seda kauem kui kolm tundi. Tavalised harrastajad pidid arvestama umbes viie-kuue tunniga. See on üüratult pikk pingutus, isegi kui kogu aeg mitte pingutada. Sellise pika pingutuse talumiseks tuleb palju treenida. Käesoleval talvel pole see olnud suusatades eriti võimalik. Kunstlumega rajad said enamikus kohtades valmis alles kuu aega tagasi. Nii lühikese ajaga enamik end kauakestvaks pingutuseks valmis ei treeni.

Professor Ahase selle talve suusakilometraaž, nagu tema tuttavad teavad, jäi 70 kanti. Aga leidus ka neid, kes läksid Tartu maratonile olematu suusakilometraaži pealt, näiteks Tartu linnasekretär Jüri Mölder. Ta on kuulnud, et noid nullimehi tuli starti teisigi. Ise jätsin seekord osalemata, sest pidasin lumevaesest talvest tingitud vähem kui 300 treeningukilomeetrit ebapiisavaks, et läbida Tartu maraton talutava enesetundega.

Muidugi oli kahju loobuda. Ent arusaadav, miks paljud teised läksid starti, olgu treenitus pealegi kasin: sest nii Tartu maratonist kui teistest sedasorti pikkadest katsumustest, ennekõike maratonijooksudest, on kujunenud prestiižiüritused, kus peab end tegijana näitama. Nood näitajad minetavad hurraaga stardijoonele asudes võime oma võimekust kriitiliselt hinnata. Järelikult peaks keegi teine neile aru pähe panema. Aga kes?