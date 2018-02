Andu Rämmer: eestlaste väärtustes peegelduvad ajaloolised muutused

Väärtused on justkui toimetuleku retsept, mis on kujunenud vastusena iga põlvkonna nooruses aset leidnud sündmustele ja muutustele. Tänapäeva noortele pole osaks saanud vanemaid põlvkondi kujundanud traumaatilisi üleelamisi ning stabiilset majanduskasvu näinud Eestis on hakatud taas kõrgemalt väärtustama eneseväljenduslikke väärtusi, kirjutab sotsioloog Andu Rämmer.