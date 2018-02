Teise aastasaja Eesti. Valdur Mikita: Emajõe pastöriseerimine

Kõigepealt tahaks jahutada kõikide tublide kodanike entusiasmi, kes on hakanud uskuma, et Emajõe vabastuslahingutes on toimunud läbimurre. Keskkonnaküsimused ei ole selles vaidluses ilmselt sisuline argument.

Kuna Eesti looduskeskkond on Euroopa mõistes anomaalselt puhas, siis võib Emajõele ehitada tehase, mis toob endaga kaasa viie Tartu linna reostuse ja kogu see saast läbib ludinal kõik ettenähtud normid. Teadlastel jääb üle vaid käsi laiutada, sest uuringute tulemus on ette aimatav – tehas reostab kogu Emajõe vesikonda, ent kahjuks on jõe pastöriseerimine lubatud.