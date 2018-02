Endel Uiga: olime kodutud, lootusetus olukorras ja hirmul, et meid ehk venelastele välja antakse – 2. osa

Nüüd on mul arvamus, et ka 1940. aasta Nõukogude korrale allumisel mõtles ta järele ja tuli tulemusele, et parim, mis ta koolile saab teha, oli töötada süsteemi raamides. Ja seda ta ka tegi ja saavutas palju. Meie kool töötas üldiselt normaalselt, ei olnud survet parteisse astumiseks ega ka poliitilisi gruppe ja professoritest ei küüditatud kedagi. Vähe oli teisi asutusi, kes sellest olukorras nii kergesti läbi tulid. Teda nimetatakse nüüd kommunistiks, kuid ta oli minu arvates tõsine ja arukas eestlane.

Minu arvamine sellest ajast

Nii ma siis siin olin, kuu aega pesemata, habemes, mõnevõrra kaalu kaotanud, mu kodulinn Tallinn oli rüüstatud, elektrijaam lõhutud, kümned tuhanded küüditatud ja mobiliseeritud ja paljud minu sõbrad kadunud. Kuid siiski olin õnnelik, sest olin elus.

Paratamatult tuli meelde 1938. aasta laulupidu, selle ülim rõõm ja vaimustus. Tundsime end siis võimsate eestlastena, juhiks hea ja just nagu arukas president, keda me austasime ja usaldasime. Olime kindlad, et meid ootab ees edukas tulevik, mis on meie oma teha. Kui nüüd võrrelda seda olukorda hilisema reaalsusega, tekib paratamatult küsimus: «Mis juhtus meiega ja miks?». Püüan sellele vastata oma mälestusi analüüsides ja pean ütlema, et need on minu isiklikud arvamised. Ma ei ole ajaloolane, vaid lihtne, hoolikas vaatleja ja seetõttu võib seal mõnigi lünk sees olla.

Nagu eespool juba mainitud, muutus Euroopa seisund oluliselt tänu Saksamaa poliitilisele domineerimisele. Eesti valitsus keeldus tunnistamast meie vallutamise kavatsust, oleksime võinud luua tagarinde Lääne-Euroopa riikides, tugevdades meie saatkondi, saates välismaale meie tähtsamaid riigitegelasi, luua näiteks eksiilvalitsuse. Lisaks sellele oli olemas võimalus ütelda rahvale seda, mis tegelikult toimub.

Midagi taolist ei sündinud, välispassid võeti ära, nii et keegi ei saaks Eestist põgeneda ja Eesti välissaatkondade personali vähendati. Meile räägiti, et Nõukogude Liit kaitseb meid ja täidab lepingut. Ja nii aeti hiljem kotti osa rahvast ja hävitati peagu kogu meie riigi juhtkond.

Kolmas võimalus oli avalikult deklareerida, et Eesti vägivallaga üle võeti. See oleks näidanud, et me ei ühinenud Nõukogude Liiduga vabatahtlikult. Nagu paljud on öelnud: «Oleks me kümme paukugi lasknud!»