Endel Uiga: Ameerikas elavate eestlaste majades rippusid Pätsi ja Laidoneri pildid – 3. osa

Mina püüdsin osta pudeli kalja. Haarasin selle riiulilt ja läksin kassasse maksma. Mulle käratati, et kas ma ei tea, et mul peab korv olema. Otsisin siis viis minutit korvi. Seejärel seisin leti- ja siis veel ka kassasabas. Kogu ostutehing võttis 20 minutit, USAs oleks ma selle teinud kahe minutiga. Pole ime siis, et Nõukogude majandussüsteem ei suutnud läänega võistelda.

Minu poeg tahtis osta omale midagi mälestuseks ja ainuke asi, mida ta sobivaks pidas, oli hiirelõks.

Need on minu negatiivsed tähelepanekud, kuid kogu reisist jäi siiski ülimalt hea mälestus. Mu sõbrad võtsid mind kõikjal väga hästi vastu. Vaatamata äärmiselt minimaalsele kaubavalikule poodides, olid sõprade ilusates kodudes lauad kaetud, kusjuures toit laudadel suurepärane ja maitsev. Nad olid olukorraga kohanenud ja igal oli oma varustussüsteem ja suhted. Paljudel oli auto ja suvekodu.

Eesti täna

Kui nüüd vastata küsimusele, kas me oleme oma riigis demokraatliku õigusriigini jõudnud, siis see on minu arvates küsitav. Meie riigikord on rajatud demokraatlikele põhimõtetele, kuid nende rakendamine on küsitav. Parteid võitlevad pidevalt võimu pärast, kuid mina pole näinud selles mingit koostööd rahva huvide kasuks, mis on tõelise demokraatia põhimõtteks.

Kolmandik meie elanikkonnast on alamrahva seisukorras. Me ei ole kasutanud nende talenti ja oskusi ega ole võimaldanud neile väärikat elatustaset. Demokraatliku õigusriigi ülesanne on seda tagada. Eesti noored on meie väärtuslikum vara. On kahju, et paljud noored ja ettevõtlikud inimesed lahkuvad Eestist, et leida tulus töö välismaal. Peaksime tegema kõik, mis võimalik, et nad leiaksid tasuva töökoha Eestis ja aitaksid meie riiki üles ehitada.