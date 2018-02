Andres Adamson: sada aastat tagasi

Mõni kuu hiljem, Vabadussõja alguses, näeme midagi samasugust Tartus. Seal oli loodavatel eesti väeosadel Punaarmee pealetungivate üksuste suhtes isegi arvuline ülekaal, kuid algasid mäss ja riisumine, väeosad jooksid laiali ning linn anti otse enne 1918. aasta jõule igasuguse vastupanuta käest. Järgmisel päeval, jõululaupäeval, peeti linnas tavapäraselt turgu, talumehed tõid jõulupraeks sigu müügile, teater Vanemuine esitas kõigil kolmel pühal komöödiaid ja operette ning esimesel pühal ka jõulumuusikakontserdi.

Oma riik oli esialgu alles tundmatu suurus ja võttis aega, enne kui eliidi (eestlaste puhul eelkõige haritlaskonna) projektist sai üldrahvalik asi. Aega võttis see siiski vaid kuid ja punaste tagasituleku järel nädalaid, mitte aastaid. Eestlaste seas olid iseseisvumise ja Vabadussõja ajal muide ainult roosad ja punased, mingeid valgeid peaaegu polnud – valged olid baltisakslased ja vene valgekaartlased, keda vaid kasutati (ära), mitte ei toetatud kui liitlasi.

Eesti riik sündis Esimesest maailmasõjast, kuid see tõdemus ei seleta veel peamist. Iseseisvusest sai tõsisemalt rääkima hakata alles 1917. aasta hilissuvel-varasügisel, Saksa okupatsiooni reaalseks ohuks muutudes. Saksamaa võimu alla sattumist kartsid eestlased oma (balti)saksavastaste hoiakute, komplekside ja eelarvamuste tõttu (mis peagi osutusidki suures osas tõeks) nagu vanapagan välku, venelased aga pelgasid seda, et ega’s sakslased Eestis pidama jää, ikka tulevad edasi Petrogradi peale. Iseseisvuse väljakuulutamisega loodeti okupatsioon parimal juhul üldse ära hoida, tekitada Eestist neutraalne puhver sõdivate Vene- ja Saksamaa vahele ja halvimal juhul saada pärast maailmasõda kah vähemalt selle laua juurde kutsutud, kus Eesti saatust otsustatakse. Sõltumata sellest, kas Saksamaa maailmasõjas võidab või kaotab, näisid trumbid Eesti osas tema käes olevat. Et ka Saksamaa peagi täielikult kokku variseb nagu Venemaa enne teda ja et ajutiseks nähtuseks peetud nõukogude valitsus jääb Venemaal võimule – nii ebarealistlikku arengut polnud võimalik ette näha.

Niisiis, iseseisvusmõte jõudis avalikkuse ette tänu Saksa okupatsiooni ohule, selle väljakuulutamine toimus aga tänu okupatsiooni saabumisele. Sest muidu poleks enamlased või milline tahes Vene keskvõim sel sündida lasknud ning peale Saksa armee ei olnud silmapiiril ühtegi jõudu, mis oleks suutnud punased Eestist välja lüüa. Endise Vene impeeriumi territooriumil kuulutati aastail 1917–1920 õige mitmekümnes kohas välja uued riigid, kuid püsima jäid need ainult seal, kuhu jõudis Saksa armee, ja ka siis mitte kõikjal – Soome (ka sinna jõudsid Saksa interventsiooniväed – Läänemere diviisi nime kandnud ad hoc formeering ja Brandensteini brigaad, viimane seejuures Tallinnast), Eesti, Läti, Leedu, Poola, kuid mitte enam Valgevene ja Ukraina, kõiksugu muudest moodustistest rääkimata.

Eesti oli selles loetelus omamoodi valge vares. Eesti demokraatlik vabariik (just selle nime all me iseseisvusime) sai hiljem küll jalad kuidagi alla ja suutis üllatuslikult neile püsima jääda vaid tänu sellele, et revolutsioonist haaratud Saksamaa väed viibisid Punaarmee läände tungi alguses veel Eestis, lükkasid edasi ja pidurdasid selle pealetungi algust, andsid veidi lisaaega. Keegi teine poleks appi jõudnud, ja miks pidanukski. Kuid välja oli Eesti riik kuulutatud ikkagi vastu sakslaste tahet. Soome valgete jaoks – seal olid erinevalt Eestist omad maavillased valged olemas – oli Saksamaa peamine lootus ja liitlane; ka Poola ja Leedu kuningriik (riikluse «taastamine») kuulutati välja Saksa okupatsiooni tingimustes ning omamoodi armastusväärses käeväänamissuhtes viimasega; Läti vabariik loodi aga Saksamaa maailmasõjas lüüasaamise järel, kuid ikkagi selle sõjalise kontrolli all, ja vabanes sellest suurte raskustega, milles eestlastelgi tuli kaasa lüüa. Balti Landeswehr, meenutan, oli ametlikult Läti riigi relvajõud ja sellesse kuulus ka lätlastest üksusi.

Rahvaste enesemääramisõigusega polnud sellel kõigel vähemalt suurpoliitilisest vaatepunktist muud pistmist kui pidukõnedes ja enamlaste propagandas (peale uute riikide olid nemad nimelt ainsad, kes seda kuulutasid, kuid vaid sõnades ja omakasupüüdlikult). Ajalooline seaduspära ilmneb selles, et Esimese maailmasõja ja sellele järgnenud revolutsioonide tõttu lagunesid neli impeeriumit (Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari ja Osmanite oma) ning nende varemeile tekkis hulk uusi riike, enamasti rahvusriike, teiste seas Eesti. Sellega algas rahvusriikide ajastu, neid tekkis ja taastekkis koloniaalimpeeriumite asemele terve sajandi vältel, ja see protsess pole veel lõppenud, ehkki õhus on juba märgid teistsugusest ajast.

Eesti iseseisvumine oli seaduspärane ka ses mõttes, et seda valmistasid ette varasemad arengud, sealhulgas eesti rahva enda poliitiline, sotsiaalmajanduslik ja kultuuriareng. Viimase poolest oli see küll piiripealne juhtum, piiripealne nii ajastuse kui ka rahva suuruse poolest. Kümme aastat varem poleks see veel, paarkümmend aastat hiljem aga kardetavasti enam võimalik olnud.