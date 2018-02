Lauri Hussar: venetuv Eesti

Millisest tegevusest on jutt? See ei ole nagu soometumine ehk paratamatus, millega tuleb leppida, vaid pigem mingi grupi veendumus, et just ida poolt tulevad õnnestavad piimajõed ja pudrumäed. Siia hulka kuulub ka soov pisendada või muuta olematuks nõukogude kuritegusid ning arvamus, et maksumaksja raha eest ostetud sisu Kremli propagandakanalis on süütu informeerimine ilma igasuguse ideoloogilise tagamõtteta. Isegi kui see nii on, on selle sammu käivitavad jõud pelk omakasu ja soov lõigata poliitilist profiiti. Asjaolu, et ka nii teenitakse Kremli huve, unustatakse sellise võimaluse puhul sootuks. Eelpool mainitud tegevus väljendub ka vihases NATO kriitikas ja soovis näidata Eestit läbikukkunud riigina, mis lömitab oma liitlase USA ees. Mitu viimast väidet oleks justkui PBK Moskvast transleeritud põhiprogrammist välja astunud.