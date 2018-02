Juhtkiri: Eesti vajab toimivat rahvastikupoliitikat

Eesti sündimusnäitajad pole võrdluses muu Euroopaga tegelikult põrmugi halvad. Rohkem lapsi ei sünni ei katoliiklikes maades ega õigeusklikes riikides. Kuid see pole endiselt piisav rahvastiku taastootmiseks. Praeguseks on loodud kolmest Balti riigist laste saamiseks kõige soodsamad tingimused Eestis ning näiteks emapalk ja muud meetmed on meid viimase kümmekonna aasta jooksul aidanud välja kõige mustemast august. Põhimõtteliselt on võimalik jõuda ka taastootmistasemeni, kuid selleks tuleb teha tarku ja tulevikku vaatavaid otsuseid juba nüüd. Tarvis on sammu edasi.

Rahvastikuteemadega seoses on päevakorda kerkinud ka sisserännuteema. Vastavate piirangute leevendamist on lobinud teatud ettevõtjate grupp ning nende esindajad, kes ei saa pretendeerida sellele, et kõnelevad kõigi Eesti tööandjate ning ettevõtjate nimel, vaid esindavad siiski teatud tüüpi suuremaid ettevõtteid. Nende poolest võiks tuua sisse odava tööjõu näiteks Ukrainast ning Moldovast, kus inimesed on valmis tõepoolest krosside eest tööd rabama. See ei saa olla lahendus rahvastikuprobleemidele. Eestlastes tekitab massiline ränne ajaloolisest kogemusest lähtuvalt negatiivseid seoseid okupatsiooniga. Ajaloost lähtuvaid hirme ning omapärasid tuleb mõista, mitte inimesi selle tõttu alavääristada. Samas pole põhjust ka sisserännet peljata. Peamine vaid, et selle aluseks oleks arvestamine Eesti võimega absorbeerida neid, kes tulevad.