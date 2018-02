Karmo Tüür: roheliste mehikeste surmavad seiklused

Kuskil kaugel Süüriamaal olla juhtunud järgmine lugu. Lahingu üks osapool olla eitanud enda osalust, kuid hiljem palunud luba tulla oma surnutele ja haavatutele järele.

Sõjapidamises pole laias laastus midagi muutunud. Kui jätta kõrvale need veidravõitu momendid, kus koguneti lippude lehvides ja trummide põrinal lagedale platsile vastakuti ning asuti aumeestena suure pidulikkusega üksteist maha nottima, on sõjas alati kohta nii kavalusel kui ka ahnusel, näivusel ja rumalusel. Küünilisusest rääkimata.

Praegu Süürias käival madinal on kõiki neid tunnusjooni. On nii lippude lehvitamist kui ka partisanisõja elemente, lihtsat rahateenimist kui ka võitlejate küünilist ohverdamist lahingluure eesmärgil.

Miraažiloome

Keeruliseks teeb asja jälgimise see, et tõest infot toimuva kohta on neetult keeruline hankida. Kui sulle näidatakse ekraanilt mingit pilti, siis ainuke asi, mida sa tead, on see, et sulle näidatakse seda pilti. Kes ja miks seda näitab ning mis on asjade tegelik seis, võib ainult aimata.

Venemaa on näivuse loomisel saavutanud tipptaseme ja teeb mitmele teisele asjaosalisele mitme ringiga ära. Tinglikult Süüria riigina kirjas oleval territooriumil, mida ei saa otseselt ja täielikult keegi ega kunagi kontrollida (ainuüksi piiridest mittehooliv Süüria kõrb on 500 000 km2), sõdivate jõudude hulgas on ka venelasi. Nii ametlikke – nt linnas nimega Tartus paiknev mereväebaas – kui ka mitteametlik – nn Wagneri eraarmee.

Kes seal kaugel kõrbesel pinnal, kus olulisem osa tegevust koondub jõeorgudesse ja rannikualale, tegelikult kohal on, kui palju ja missugust relvastust omab ning mis on eri osaliste motivatsioon, on aga kõike muud kui selge.

Wagneri grupeering

Wagneri grupeering on ehk meie jaoks põnevaim... ja paradoksaalsel moel ehk lähedasim. Selle grupeeringu pealik Dmitri Utkin on nimelt eriüksuslane, kelle algne teenistuskoht oli otse meie piiri kõrval, Petseri linnakeses.

Pihkva dessantväelaste (ja Burjaatia tankiväelaste jne) kasutamine nn roheliste mehikestena Krimmi kaaperdamisel ja Ida-Ukraina põldude väetamisel on avalik saladus. Nende noorte meeste verega on kirjutatud uus määratlus Venemaa sõjaväelukku – üldmõisteks kujunenud «их там нет». Ehk siis kõik need, keda seal pole. Polnud ei Krimmis, pole Donbassis ega ole nüüd Süürias.

Neid ei ole, kuid laibad on. Väidetavalt olla Moskva ja Piiteri erihaiglates ravil need, keda õnnestus välja tuua «kaup 300» nime all ehk siis haavatutena. On lesed, kes räägivad kaamerate ees oma kurba lugu. On hauad, mille kuhjamist jäädvustada üritanud isikuid koheldaks jõhkralt, hoolimata staatusest.

Naftaraha jagamine