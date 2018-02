Endel Uiga: sada aastat mälestusi ja mõtteid – 1. osa

Olen üks väheseid, kes on näinud Eesti Vabariigi algusaegu ja elab tänaseni. See on õhutanud mind oma mõtteid ja tähelepanekuid kirja panema, enne kui hilja. Selle peamiseks põhjuseks on minule sügavalt hinge jäänud deklaratsioon Eesti Vabariigi loomisest: «Luua riik, mis on rajatud õigusele, seadusele ja vabadusele.»

Olen läbi elanud mitu faasi meie kodumaa elust, mõne terrorliku režiimi ja demokraatliku riigikorra Ameerikas. Selle tulemusel on minust saanud veendunud demokraatia toetaja. Leian, et see sama lause («Luua riik...») väljendab kõige lühemalt ja selgemalt demokraatliku õigusriigi põhimõtteid. On vaid kahju, et meie viimase vabariigi deklaratsioonis on «vabadus» ehk demokraatia kõige olulisem põhimõte välja jäetud.

Minu jutt siin, kasutades minu mälestusi, püüab otsida vastust, kas oleme selle eesmärgini jõudnud.

Meie «esimene» vabariik

Eesti Vabariik loodi väga kriitilisel momendil, kus taganevate kommunistide väeosade ja sissetungivate Saksa jõudude vahel oli tekkinud võimuvaakum. See kestis ainult päeva, pärast seda algas Saksa okupatsioon, mis kestis peaaegu et 1918. aasta lõpuni. Siis otsustas Nõukogude Venemaa meid rünnata ja algas Vabadussõda, mille me edukalt võitsime.

Tartu rahuleping, mis tunnustas meie iseseisvust, sõlmiti 1920. aastal. Majandusega oli meil raskusi, sest Venemaa majanduslike vajaduste täitmiseks rajatud tööstus jäi tellimusteta. Meil puudus kapital ja kogemused. Suureks ja oluliseks sammuks sai maareform, kus baltisakslaste mõisad omastati ja loodi 50 000 asundustalu.

Teiseks suureks tehinguks oli Harju panga afäär. See pank loodi paar kuud enne Tartu rahu sõlmimist ja selle peaosanikeks oli Konstantin Päts ja Johan Laidoner. Harju pangast kujunes üks Vene kulla vahendajaid Eestis. On väidetud, et selle kaudu saadeti 1,2 miljardi frangi väärtuses kulda Euroopasse. Nõukogude Liidule oli see äärmiselt oluline oma maailmarevolutsiooni plaanide läbi viimiseks. Eesti riik, peale panga osanike, sellest ilmselt mingit tulu ei saanud.

Kolmandaks suuremaks ürituseks oli Vene kapitaliga loodud Eesti-Vene Kaubanduskoda, mis seadis endale eesmärgiks algatada mitmesuguseid idasuunalisi äriprojekte. Kaubanduskoja esimeheks oli Päts. Samuti olid Pätsil ka teised väärikate hüvitustega sidemed Venemaaga.

1924. aasta 1. detsembril toimus kommunistide mäss, mis näitas, et Nõukogude Liit ei taha austada Tartu rahulepingut. Mäss siiski ebaõnnestus ja Eesti sai oma riiki edasi rajada, nüüd juba teades, kes tema tõeline vaenlane on.

Elatustase kodumaal oli alguses kehv. Kehtis demokraatlik valimissüsteem ja parteid tegelesid peamiselt võimu haaramisega. Nii oli meil esimese kümne iseseisvuse aasta jooksul hulgaliselt valitsusi, ja oli selge, et neil oli suuri raskusi riigis stabiilsuse tagamisega.