Juhtkiri: sõnumid kuristiku servalt – õnneks mitte vaid kukkumisohust

Süüria sõda, Iraan ja Iisrael, Türgi ja kurdid, tuumapinged Korea poolsaarel, Venemaa kestvad vastustavad hoiakud... Nagu võttis kokku konverentsi juht Wolfgang Ischinger: «Me teame, et tahame kuristiku servalt ära saada. Aga me ei kuulnud piisavalt, millised konkreetsed sammud tuleks selleks astuda.»

Rohkem ja vähem diplomaatilised sõnaduellid oma retoorilise kõrgusega peegeldavad kuristike sügavust. Kui ühest küljest võiks rõõmustada, et maailmas peetakse endiselt Müncheni-taolisi foorumeid – see annab ju lootust –, siis teisalt ei näe me erilisi dialooge ning ka tahet neid otsida. Pole tahtmist vastaspoolt kuulata, vaid ikkagi eeskätt ja ennekõike esitada reljeefselt oma sõnumeid. Muidugi esindab ja kaitseb iga riik oma huve, ent otseütlemisi (ja halvasti ütlemisi) kuulsime Münchenis suhteliselt palju.

Mis jäi kõlama meile, Eestile? Peamised probleemid on endised. Idanaabri muutumatud käsitlused ja ambitsioonid ning neid saatev irooniline-targutav toon. Lähis-Ida pingekolle paneb meid muretsema Ühendriikide ja Türgi erimeelsuste pärast. Müncheni kuluaarid kõnelevad siiski, et osapooled otsivad aktiivselt ühist pinda, see on ülimalt tähtis NATO liitlassuhteid ja kogu Põhja-Atlandi alliansi tervist silmas pidades.

Ent Euroopa kaitset võetakse tõsiselt ja see on tähtis. Ühendkuningriigi peaministri Theresa May Münchenis üheselt selgelt väljendatud soov olla edaspidigi julgeolekulistes aspektides tihedas partnerluses Mandri-Euroopaga, on miski, mille saame kindlasti konverentsi järelmites plusspoolele kanda. Brexit Brexitiks, kuid kaitsekoostöö olgu tõhus, väljendugu see siis vastastikuses infovahetuses, ühismissioonides, valdkonda puudutavas teadus- ja arendustegevuses.