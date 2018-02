Kaupo Meiel: hakkame sättimist lõpetama

Nii või teisiti on ajalooline paratamatus kinkinud meile põhjuse pidutseda. Ümmargune number on niikuinii pelk mäng, sest 100 ei ole millegi poolest parem või olulisem kui 99 või 101. Kui valitakse sada parimat filmi või sada parimat raamatut, siis see ei tähenda ju, et just 101. film või raamat on üks ääretult hirmus käkk.

Minu kunagise kooli, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi moto on: «Vabadus. Loovus. Vastutus.» See on universaalne sõnum ja juhend nii riigile kui ka igale kodanikule. Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli lävel ei saa öelda, et meil asjad vabaduse, vastutusega just hästi oleksid. Need, kellele meeldib vabadus, ei kipu arvestama vastutusega ja need, kellele on tähtis vastutus, ei kipu arvestama vabadusega. Demokraatiagi toimib nõnda, et kodanikud teostavad vabadust ja valivad riiki juhtima hilisema hinnangu kohaselt rumalad inimesed, aga hiilivad ise hiljem vastutusest eemale. Lõppeks on kõik nagu ühes rahvajutus: «Kesse tegi?» – «Ise tegi!».