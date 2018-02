Nouriel Roubini: plokiahel, Bitcoin ja teised krüptorahad tasub mälust pühkida

Juba praegu kasutavad tuhanded ettevõtted seda tehnoloogiat, halvates sel moel finantsmaailma vahemehe rolli. Kümnetel interneti-makseteenustel - PayPal, Alipay, WeChat Pay, Venmo ja teised - on sadu miljoneid igapäevaseid kasutajaid. Finantsasutused aga suudavad võrgus leiduvate külluslike andmete põhjal inimeste ja firmade kohta langetada senisest täpsemaid laenuandmise otsusi nädalate asemel sekunditega. Aja jooksul võivad niisugused andmepõhised krediidiotsused isegi minema pühkida senised tsüklilised, just krediidist tingitud tõusud ja langused.

Ka kindlustuse puhul on nii kindlustusvõtja hindamine kui ka juhtumite hindamine ja haldamine, samuti pettuste jälgimine muutunud üha kiiremaks ja täpsemaks. Aktiivselt portfelle haldavate varahaldurite asemele on aina enam astunud passiivsed robotnõunikud, kelle tulemuslikkus on sama või isegi etem kui mõnigi kord ebakindlatel, aga igal juhul kõrget töötasu nõudvail finantsnõunikel.

Võrdleme nüüd seda tõelist käimasolevat finantstehnoloogia revolutsiooni plokiahela ajalooga, mis on olemas olnud ligemale aastakümne jooksul ja millel on seni ainult üks rakendus: krüptoraha. Plokiahela propageerijad väidavad, et selle algusaeg meenutab interneti algusaega, enne kui sellele tekkisid kommertsrakendused. Ent see võrdlus on üdini petlik. Kui internetist ajendatuna tekkisid kiiresti e-post, veeb ja miljonid kommertsettevõtmised, mida kasutasid miljardid inimesed, siis sellised krüptovääringud nagu Bitcoin ei ole suutnud täita isegi oma ettenähtud ülesannet.

Vääringuna peaks Bitcoin olema kasutuskõlblik rahaühik, maksevahend ja stabiilne väärtuse säilitamise meetod. Midagi sellist see ei ole. Pole kaupu, mille hind oleks määratud Bitcoinis. Ainult üksikud jaemüüjad aktsepteerivad seda maksevahendina. Väärtuse säilitamiseks sobib see õige halvasti, sest selle hind võib kõikuda juba üheainsa päevaga 20-30 protsenti.

Veel hullem on see, et krüptoraha tugineb üldse väärale eeldusele. Propageerijate sõnul saab Bitcoine maksimaalselt olla kindlaks määratud hulgal, täpsemalt 21 miljonit, mistõttu erinevalt fiat-rahast ei saa selle väärtus kahaneda. See on selgelt valelik väide, eriti kui pidada silmas, et Bitcoin on juba praegu jagunenud kolmeks haruks: Bitcoin Cash, Litecoin ja Bitcoin Gold. Lisaks käivitatakse iga päev sadu uusi krüptorahasid, rääkimata juba sellistest petuskeemidest nagu «krüptoraha esmapakkumine», mis on peamiselt mõeldud väärtpaberiseadustest möödahiilimiseks. Niisiis tekitavad «stabiilsed» krüptorahad rahapakkumist ja vähendavad selle väärtust lausa palju kiiremas tempos, kui seda on kunagi teinud mõni vähegi olulisem keskpank.

Nagu finantsmullile iseloomulik, ei osta investorid krüptoraha mitte tehingutes tarvitamiseks, vaid ootuses, et selle väärtus kasvab. Kui keegi tahakski Bitcoini tegelikult kasutada, oleks see õige raske. Selle tootmine on nii energiamahukas (ja seetõttu ka keskkonnale kahjulik) ning tehingukulu nii suur, et seda ei tunnistata maksevahendiks isegi Bitcoini konverentsidel.