Juhtkiri: Putini jälgedes

Igal riigil on oma sümbolid: vapp, lipp ja hümn. See triaad ei tekkinud kohe, vaid alles 20. sajandist juurdus üle maailma kohustuslik traditsioon, et igal riigil on lipp, vapp ja hümn. Need on vajalikud, sest seovad ühte mineviku ja oleviku, samuti võimaldavad need oma kodanikel väljendada patriootlikke tundeid ja markeerida riikidel end rahvusvahelisel areenil. Need on visuaalsed ja muusikalised kujundid. Suhtumine lippu, vappi ja hümni on suhtumine sellessesamasse riiki. Inimesed eri riikidest tunnevad uhkust oma riiklike sümbolite üle, kuid oluline pole mitte ainult teada, kuidas lipp, vapp ja hümn välja näevad, vaid teada ka nende sümbolite tähendust. Selleks on vaja teada nende ajalugu.

See hümn on sedavõrd sügaval rahvuslikus teadvuses, et pole absoluutselt oluline mingisuguste külahullude arvamusavaldused, et neid need sümbolid ei kõneta ning seepärast on need iganenud ja tuleks hoopis uued leida. Selline jama on initsieerinud põhimõtteliselt ka käesoleva hümnieelnõu, kuid seejuures on täiesti arusaamatu, kelle või mille eest on tarvis hümni kaitsta. Või kas seadusesse on tõepoolest tarvis raiuda, et hümni puhul tõustakse püsti? Või kas on Eestis pakilisemaid probleemid otsa lõppenud, mis lahendust vajaks? Muidugi toovad eelnõu esitajad argumendi, et selline seadus kehtib mitmes Euroopa riigis. Muide, hümniseadus, mis sätestab, et selle kõlades tuleb püsti seista ja lipu poole vaadata, oli üks esimesi, mille võttis 2000. aastal vastu Vladimir Putin.