Raimond Kaljulaid: #metoo – kuidas panna tippjuhid kaasa mõtlema?

Naisõiguslased ja teised, kes loodavad, et #metoo liikumine viib käegakatsutavate muutusteni meeste käitumises, peavad ühe väga olulise sihtrühmana kõnetama ja kaasama juhte nii era- kui avalikus sektoris.

Kui juhid tulevad #metoo liikumisega kaasa, siis on lootust, et töökeskkond muutub naiste jaoks turvaliseks. Kui juhid seda teemat oma töölauale ei võta, siis on raske ette kujutada uute väärtuste ja käitumisnormide kehtestamist.