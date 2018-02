Kaire Uusen: kas Eestis on ikka tööjõupuudus?

Eesti juubeli eel on meel ülev ja optimismi jagub. Õige oli presidendilt teenetemärgi saanud Marko Matvere soovitus, et mõelgem esivanemate raskustele, ainult siis saab aru, kui hea elu on täna. See peab paika isegi siis, kui palk on niru ja tervis kehv, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.