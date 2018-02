Ruth Cain: neoliberalism kahjustab meie vaimset tervist

Kasvanud on iseäranis mure, et selle taga seisavad vähemalt osaliselt neoliberalismiga, selle lakkamata erastamise, aina süveneva ebavõrdsuse, põhilistestki riiklikest toetustest loobumise, üha kasvavate mõttetute töönõuete, libauudiste, tööpuuduse ja «paindlike» tööolude närvutava virvarriga kaasnevad tingimused ja olud. Vahest kõige kurnavamad on pealetükkivad, ent samal ajal kaugeks jäävad ajakirjanduse, riigiasutuste, reklaamide, sõprade ja tööandjate jagatavad korraldused anda endast maksimum, endale kindlaks jääda, rabada kahanevast pirukast oma kindel tükk, «sest sa oled seda väärt», isegi kui pead muudkui, päevast päeva, seda tõestama.

Meilt nõutakse, et me radikaalselt alandatud ootuste tingimustes ometi teeskleksime tööl ja vabal ajal lakkamatut entusiasmi. Neoliberaalne uuskeel õõnestab saavutuste terminoloogiat, kohustades ülistama isiklikku «silmapaistvust» ja «pühendumist», samal ajal kui tegelikud edenemisvõimalused vähenevad ja töö kaotab õieti mõtte. Minu asutuses on koristajate vormirõival kiri, mis teatab, et nad teevad oma tööd «kire, professionalismi ja uhkusega» – justkui oleks kuidagi mõistlik nõuda «kirge» miinimumpalgaga töötavalt koristajalt, kelle töökoormus on 2012. aastast alates kahekordistunud.

«Vaba valik»

Üks kolleeg andis hiljuti teada, et Bermudal õpetatakse väikelapsi halva käitumise eest andeks paluma lausega: «Ma tahan teha häid valikuid.» Kriminoloogid Steve Hall, Simon Winlow ja Craig Ancrum on selgitanud, et «valikud» muutuvad elu ja surma küsimuseks, kui sinust on ühe-kahe halva valiku järel saanud parandamatu «luuser». Meile öeldakse, et meie unelmate «valikumajanduses» hääbuvad struktuursed tõkked püüdluste, saavutuste ja rahulolu teelt.

Minu asutuses on koristajate vormirõival kiri, mis teatab, et nad teevad oma tööd «kire, professionalismi ja uhkusega» – justkui oleks kuidagi mõistlik nõuda «kirge» miinimumpalgaga töötavalt koristajalt, kelle töökoormus on 2012. aastast alates kahekordistunud.

Ent see valelik «vaba valik» on tegelikult demotiveeriv ja depolitiseeriv. Sellises maailmas on ärevus ja nartsissism (lapsemeelse ego primitiivne kaitse ülekaaluka rünnaku korral) igati loogiline reaktsioon. Kinnitust on leidnud tõsiasi, et neoliberaalne ühiskond muudab kodanikud haigeks nii füüsiliselt kui ka vaimselt, kusjuures seda tugevamini, mida ebavõrdsem on ühiskond ja mida kaitsetumad on kodanikud vabaturu «konkurentsi» ees.

Depressioon on selles kontekstis vaat et enesekaitsemeetod – väljapääs lakkamatu konkureerimise võidulootuseta rallist. Huvipakkuv on ka vaimsete häirete ja «arenguhäirete», kaasa arvatud erutus- ja hüperstimulatsiooniseisundi diagnooside arvu kasvamine viimasel ajal.

Kinnitust on leidnud tõsiasi, et neoliberaalne ühiskond muudab kodanikud haigeks nii füüsiliselt kui ka vaimselt, kusjuures seda tugevamini, mida ebavõrdsem on ühiskond ja mida kaitsetumad on kodanikud vabaturu «konkurentsi» ees.