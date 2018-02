Taavi Aas 100 ametipäevast: poliitilised oponendid head tava ei austa

Aeg on küll lühike, kuid sellest on maha jäänud mitu olulist teetähist. Mulle on siin esikohal kolm märksõna – Haabersti, Gonsiori ja Reidi.

Kasvav linn vajab uusi lahendusi linnatranspordile ja mul on hea meel öelda, et kõigis neis kolmes suures ja aeganõudvas projektis oleme saavutanud tuntavat edasiminekut. Haabersti puhul saame rääkida teatud tööde valmimisest, Gonsiori projekti puhul sellest, et need käivad juba mõnda aega ja annavad varsti tulemusi ning Reidi tee osas sellest, et vaidlused projekti üle on lõppenud ning tegudeaeg algamas.

Haabersti ristmik – esimene teetähis

Haabersti ristmiku betoontööd lõppesid sellesama saja päeva sees, 277-meetrine sillakaar on valmis. Kui maikuus jõuavad lõpule asfalttööd, avame viadukti liiklusele. Veel viis kuud ja seejärel, tänavuse aasta oktoobriks, on viimased tööd Haabersti ristmikul eeldatavasti lõppenud.

Haabersti ristmik põhjustas suvel valjuhäälse vähemuse protestiaktsioone, aga kui tööd ühele poole saavad, siis loodan, et ka skeptikud mõistavad, et uus lahendus oli vajalik. Viadukti, kahe jalakäijate tunneli ning fooriga ringristmikuga Haabersti ring annab sujuvama liikluse nii autosõitjatele, ühistranspordi kasutajatele kui ka jalakäijatele-ratturitele.

Sügisel algasid tööd ka Gonsiori tänava uuendamiseks. Kui me räägime Gonsiori uuendamisest, siis tegelikult tähendab see ka ümberkaudsete tänavate uuendamist – uus ilme ootab ka lõiku Laagna teel, Türnpu ning Kunderi tänavat.

Uus Gonsiori tänav hakkab olema kolmerajaline – ühistransport saab prioriteedi, pälvides endale kaks sõidurada, nende keskele aga autodele mõeldud uuenduslik muutsuunarada – hommikul juhib ühesuunaline tee sõitjad kesklinna poole, õhtul kesklinnast Lasnamäe suunas. Selline lahendus on Eestis uuenduslik.

Palume liiklejailt kannatlikkust

Tuleb tunnistada, et esialgses faasis põhjustavad need tööd liiklejatele omajagu ebamugavusi, sest olulised trassid on kinni ja ümbersuunamised teevad liikumise tülikaks. Oleme tänulikud linnaelanikele nende kannatlikkuse mõistvuse eest. Praegused ebamugavused on hind, mida peame maksma uute ühenduste eest.

Gonsiori tänavaga paralleelselt kulgeva Kunderi tänava puhul toimub kergliiklustee laiendamine. Kunderi puhul veendume selles, mida ütlesin juba ametisse astudes volikogu ees peetud kõnes - linnavalitsuse töö on tasakaalukõnd. Praegu oleme faasis, kus lepitada tuleb kohalikke autoomanikke ja neid, kes soovivad paremaid võimalusi jalgsi käimiseks ja jalgrattasõiduks.

On veel kolmaski suur infastruktuuriprojekt, Reidi tee, mille osas on hea meel, et jõudsime kompromisslahendusele. Tähtsaim osa sellest kompromissist on, et sõiduradade arv vähenes, suurim lubatud sõidukiirus kahanes, lisandus bussiradu ja mõneti muutus kurviraadius nõnda, et saab enam säästa parki.

Lisaks istutatakse vaheribale puid, andmaks rohelisemat ilmet. Reidi tee ehituse käigus tulevad kasutusele adaptiivfoorid – nutikad valgusfoorid, mis reageerivad liiklustihedusele ja kohandavad end nii, et liiklus muutub sujuvamaks.