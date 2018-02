Raivo Juurak: GAGi direktor on olnud üsna edukas nõukogude mentaliteedi väljatõrjuja

Ameerikas teeb populaarne juht kindlasti sporti, mängib pesapalli, kihutab sportautoga jne. Hendrik Agur juhib lennukit, lendab Tallinnast väikelennukiga oma kodukanti Karksisse. Ta on paar korda Facebookiski teada andnud, et lendab varsti Karksisse, kes tahaks kaasa tulla.

Agur on ameerikalikult ettevõtlik. Ta hankis oma koolile oreli. Mitmel Eesti koolil on orel? Mitmel Nõukogude Liidu koolil oli oma orel?

Ta on olnud üsna edukas nõukogude mentaliteedi väljatõrjuja. Näiteks palkas ta oma kooli kööki tipptasemel professionaalse koka. Ise kommenteeris seda nii, et kooli kööki pole vaja nõukogude aja hallides kitlites tädisid, kes õhtul pungil kilekottidega koju lähevad.

Ameerikas teab iga juht, et ta peab olema pidevalt pildil, ja seda oskab Hendrik Agur suurepäraselt. Vaevalt oli riigikontroll teatanud, et kesklinna koolid ei tohi lapsevanematelt ega vilistlastelt raha korjata, kui juba järgmisel nädalal kutsus Agur ajakirjanikud vaatama GAGi uut bussi, mille ostsid koolile just vilistlased, ja seda kooskõlas seadusega. GAGi uue hoone väljaehitamine tõi Hendrik Aguri ülivõimsalt pildile. Tema idee, et koolijuhi palk tuleb tõsta Euroopa keskmisele tasemele ja koolijuhi kohale tuleb kuulutada välja üleeuroopaline konkurss, kogub samuti tuure.