Henrik Roonemaa: 151 inimest, kes üritasid helistada hädaabisse, kuid ei saanud ühendust

See probleem algas hommikul pärast kella 9 ja sai parandatud õhtul pisut enne 19, samas parandamiseks kulus vaid 15 minutit. Kuidas see võimalik on? Sest Elisa ise sai probleemist teada alles pärast kella 18 õhtul ja tegi siis asja veerand tunniga korda.

Häirekeskus ütleb nüüd, et teadaolevalt ei lõppenud see märkimisväärne päev Eestis kellelegi fataalselt ja loodame, et neil on õigus. Aga mõtleme natuke selle peale ja küsime, kes on süüdi?