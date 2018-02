Martin Mölder, Tanel Paas: mida näeb eestlane peeglist?

Rahvus ja rahvuslik identiteet võib olla nii tavapärane, et selle peale ei mõeldagi. Nagu ei mõtle keegi tavaliselt hingamise peale. Samas võib see mõnele tähendada midagi nii vastuolulist, et seda sõna ei tohiks isegi mainida. On see ju olnud nähtus, mis on riike nii kokku toonud kui ka koost rebinud. Isegi kui arvata, et rahvuslikku identiteeti ei tohiks eksisteerida või et juba selle nimetamine on tabu, on siiski tegemist sotsiaalse reaalsusega. Mitte ainult Eestis, vaid ka kõigis teistes riikides meie ümber. Suurem osa Eestis elavatest inimestest mõtleb endast kui eestlastest. Nad võivad olla selle üle uhked või seda salata, kuid see on osa maailmatunnetusest.