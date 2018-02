See tuli meelde, kui lugesin Taavi Minniku 9. veebruari arvamuslugu. Kes vähegi vene riigi- ja erameedial silma peal hoiab, see teab et üldjuhul näidatakse seal Eestit kõverpeeglis. Keskne narratiiv, mida korratakse enamikes jutusaadetes või ajalehelugudes on kokkuvõttes selline: Eesti on väike fašistlik riik russofoobse eliidiga, kes Washingtoni rahade eest ajab Kremli-vastast poliitikat.