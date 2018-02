Lugejakiri: äkki tasuks sutsuke mõelda, mida me mõtlematute möödasõitudega saavutame

Oli ka neid, kes silmist kadusid ja arvatavalt said nad Tallinna piiril maksimaalseks edumaaks neli või viis kilomeetrit. Kui ikka üldse said, sest tihti jäid nad järgmise «aeglase autojuhi» taha kinni. Kui aga arvutame ajalist võitu, mida möödasõitudega ja pisut kiirema käiguga loodetakse, selgub, et ägeda võidu asemel on tulemus nullilähedane. Ajaline edu võidetud viiekilomeetrilise distantsi puhul ja kiirusel 90 km/tunnis on ainult 3,3 minutit! Kas möödasõitja kolme minuti pärast pingutaski? Mida ta selle kolme minutiga peale hakkab?

Mitu korda on olnud juhus sõita Soomes Helsingi ja Turu linna vahet. Sealsel kiirteel läheb sõit libedalt, sest samasuunalisi radu on kaks ja vastastsuunaline vöönd on eraldatud. Kui keegi omal sõidurajal möödub, pole tegemist tavalise möödasõiduga. Mitmel korral olen Helsingist Turuni sõites kasutanud aga vanemat maanteed, kus analoogselt Haapsalu-Tallinna maanteele on enamasti kaks sõidurada ja kiirus 70, 80, 90 km/h ning mõnes üksikus kohas 100 km/h. Viimati lugesin sellel ca 160-kilomeetrilisel teel kaks meie autost möödasõitu. Liiklus on seal muidugi väiksem kui Haapsalu ja Tallinna vahel, kuid teekond tunduvalt pikem. Mõelgem: kaks möödasõitu ning 26?

Äkki tasuks sutsuke mõelda, mida me tegelikult mõtlematute möödasõitudega saavutame.

Totter on ka olukord Eestis linnaliikluse möödasõitudega. On autojuhte, kes sõeluvad ühelt rajalt teisele ja kasutavad möödasõiduks kõikvõimalikke keelatud võtteid. Kuid paljud sellised «kiirustajad» jäävad samas punase fooritule või muude takistuste taha pidama. Edumaa on vaid viis või kümme meetrit. Need, kes suudavad napi rohelisega või ka punasega üle ristmiku lipsata ja edumaad kasvatada, saavad linnasõidu lõpuks ütleme poolekilomeetrise edumaa.

Kui arvutada linnaliikluse 50-kilomeetrise kiiruslimiidiga võrdub distantsivõit 500 meetrit ajavõiduga samal kiirusel sõites 36 sekundiga! Et foorid ja pöörded võtavad keskmist kiirust maha, siis «võidetud» aeg loomulikult pikeneb. Kui eeldada, et keskmine kiirus on kõigest 25 km/h, saame 36 sekundi asemel ikkagi ainult ühe või poolteist minutit. Kui asi pole just lahkuvale lennukile või laevale jõudmises, siis võib jälle mõelda, mida nende mõne minutiga saaks peale hakata?