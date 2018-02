Eva Piirimäe: enesemääramise kimbatus

Kõnekaimad on selles osas erimeelsused Kataloonia küsimuses. Mõjukam suund on lähtunud tänapäeva rahvusvahelise õiguse põhiseisukohtadest ning seejuures rõhutanud Eesti ja Kataloonia olukordade erinevust, meenutades, et tänase Eesti iseseisvuse aluseks on riikluse restitutsioon, mitte ranges mõttes enesemääramine. Seevastu teine leer näeb asja sootuks vastupidi: piisava solidaarsuse puudumine katalaanidega näitavat omaenda alusväärtuste – rahvaste enesemääramise õiguse – omakasupüüdlikku mahasalgamist. Tõepoolest, riiki oli võimalik taastada tänu sellele, et see oli kunagi rajatud.