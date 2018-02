Marju Aibast: praegustele ja tulevastele relvaomanikele – mis muutub uue relvaseadusega?

Paljud inimesed on enesekaitseks soetanud hulgaliselt tulirelvi, kuigi on selge, et selle taga on pigem huvi relvade kollektsioneerimise vastu, mitte niivõrd enesekaitse ja turvalisuse tagamise vajadus. Kui inimesel on turvalisuse otstarbel üle kaheksa tulirelva, kehtivad talle edaspidi samad nõuded nagu kollektsionääridele. See tähendab, et nad peavad PPA-lt taotlema kollektsioneerimisloa ja soetama relvade hoiustamiseks relvahoidla.

Üle kaheksa tulirelva omamisel turvalisuse tagamise otstarbel peab olema välistatud relvade kaotsiminek ja vargus ning seda on võimalik tagada usaldusväärselt neid relvahoidlas hoides. Tegemist on suure koguse relvadega ja arusaadavalt peab oht, et neid valesti kasutatakse, olema võimalikult madalale viidud.

Seega need, kel on üle kaheksa tulirelva, ei ole kohustatud üleliigseid relvi võõrandama. Piisab, kui nad viivad relvade hoiustamise tingimused seadusega kooskõlla.

Helisummuti kasutamise võimalused laienevad

Eelnõu menetlemisel avaldasid jahimehi esindavad organisatsioonid soovi kasutada jahipidamisel mürataseme vähendamiseks helisummutit. Seni on helisummuti kasutamine ja kinnitamine tulirelvale olnud lubatud üksnes lasketiirus sportlaskmisega tegelejatele. Eesti Jahimeeste Selts tõi ettepaneku esitamisel välja, et kuna jahirelvast tulistamine tekitab mitme kilomeetri kaugusele kostva heli, siis see häirib sageli jahipiirkonnas ja selle naabruses viibivaid inimesi. Seetõttu ei kütita linnade läheduses, kuigi selleks on vajadus, ning metsloomade arvukus tõuseb üle mõistliku piiri.

Tähelepanu tuleb muudatusega seoses juhtida sellele, et helisummuti soetamiseks on vaja relvaluba. Helisummuti kasutamine on inimese puhul, kellel selleks õigust ei ole või kes ei kasuta seda otstarbekohaselt, karistatav.

Lisandub elektroonilise relvaloa võimalus

Seadusemuudatus toob lisaks paberkandjal relvaloale kaasa elektroonilise relvaloa väljastamise võimaluse, mida ootavad paljud relvaomanikud, relvakaupmehed, aga ka ametiasutused. Praegu on kasutusel üksnes paberkandjal relvaluba ning tulirelva soetamisel, relva hoiukoha muutumisel või relvaloa kaotamise korral tuleb taotleda uus paberkandjal luba.

Elektroonne relvaluba hoiab kokku inimeste aega, mis kuluks PPA teenindusse väljastatud relvaloale järele minekuks. Samuti ei pea relva või laskemoona kandes enam relvaluba kaasas kandma, vaid piisab isikut tõendava dokumendi olemasolust. See muudab relva kandmise mugavamaks.

Kui inimesel ei ole enam paberil relvaluba, saab ta sellel olevaid andmeid kontrollida eesti.ee veebiportaalis.

Elektroonilise relvaloa võimalus luuakse alates 1. jaanuarist 2019. aastal. Lähiaastatel on relvavaldkonnas eesmärk minna üle veelgi suuremas mahus elektroonsele menetlusele ning luua muu hulgas relvakaupmeeste ja PPA vaheline andmevahetus, mis võimaldab relvakaupmehel kontrollida PPA väljastatud relvaloa või soetamisloa olemasolu IT-lahenduse kaudu.

Laskekõlbmatud relvad tuleb PPAs registreerida

Seadusemuudatuste jõustumisel tuleb ka laskekõlbmatud tulirelvad PPAs registreerida. See on vajalik selleks, et saada võimalikult palju teavet Eestis olevate tulirelvade kohta alates tootmisest kuni kauplemise, omamise ja kasutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja hävitamiseni. Kuna laskekõlbmatud relvad on enne laskekõlbmatuks muutmist liigitunud tulirelvade hulka ja neid saab pärast laskekõlbmatuks muutmist uuesti tulirelvaks ümber ehitada, on oluline riiklikult nende üle arvestust pidada.

Relva omamine, sealhulgas ka näiteks laskespordi või jahipidamisega tegelemine, algab relvakultuuri tundmisest ning võimest tunda relva omamisega kaasnevat vastutust. Relv on ja jääb ohuallikaks, seega on relva omanikul lisaks võimalusele tegeleda oma hobiga ka kohustus teiste inimeste ja ühiskonna ees hoida relva turvaliselt. Relvaseaduse muudatused aitavad turvalise keskkonna kujunemisele kaasa, luues süsteemi, mille abil saame olla kindlad kaasinimeste relvakäitlemise ohutuses.