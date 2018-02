Andrei Kuzitškin: russofoobid ja estofoobid – kes nad sellised on?

Teine ajakirjanik, Vitali Belobrovtsev, ei ole hinnangutes nii sirgjooneline, aga kui eemaldada tema tekstist sogane propagandavaht ja pingutatud huumoriga segatud mürgiterad, jääb järele üleolev ja põlastav suhtumine Eesti riiki ja eesti keelde. Vitali Belobrovtsevi meelest tehakse Eestis hästi ainult seda, mida teeb Keskerakond. Kõik teised erakonnad ainult rikuvad elu ja takistavad Keskerakonna tegevust. Selge see, et kui su oma poeg on teinud Keskerakonnas edukat karjääri, siis on see erakond igati hea. Kui lapsuke oleks sotsiaaldemokraat, ei hoiaks Vitali Belobrovtsev vaka all kriitikat Keskerakonna aadressil.

Poliitiline konjunkturism on juba kord üks peen ja kasulik asi. Aga ega oma olemust naljalt ei varja. Mind ei üllatanud põrmugi, et Vitali Belobrovtsev nimetas oma viimases väljaastumises toona veel noorukese koolipoisi Sergei Metlevi kirja Venemaa saadikule «lapsetembuks». Kohe oli selge: ajakirjanik ei soovi kuidagi tunnustada seda kooliõpilase sammu, kes nagunii sattus oma kirja järel venekeelse ajakirjanduse üldise marutule alla. Möödunud on üheksa aastat, aga viha Sergei Metlevi vastu ei ole kuhugi haihtunud.

Sergei Metlev, Dmitri Klenski Сергей Метлев, Димитрий Кленский FOTO: Pm

Estofoobia poole kipuvad kalduma needki Eesti ettevõtjad, kes astuvad välja sõbralike suhete taastamise eest Venemaaga. Siin tekib ju küsimus: kellega te õigupoolest tahate sõbrustada, Venemaaga või Vladimir Putiniga? Või ei ole teile teada, et Venemaa Riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin on selgelt paika pannud riikliku paradigma: «Venemaa – see on Putin, Putin aga – see on Venemaa!» Või te ei adu, millega lõppes Eestile ja eesti rahvale katse sõbrustada 1939. aastal NSV Liidu ja Jossif Staliniga? Kokkulepe saatanaga ei too kunagi midagi head.

Kuid Eesti peamise estofoobi kohale võib kahtlemata pretendeerida Keskerakond, kes tuli 2017. aasta sügisel välja tõelise estofoobse poliitilise reklaamiga.

Tolles videos väljendab rühm Keskerakonna kandidaate kurbust ja muret. Ette astuvad Eduard Toman («Vene kultuurikeskus ...»), Maksim Volkov («Vene koolid …»), Aleksandr Tšaplõgin («Linna venekeelsed ajalehed ja televisioon …»), Mihhail Korb («Vene lasteaiad …») ja lõpetuseks Yana Toom («Aga kõik see ainult kuni 15. oktoobrini»). Mihhail Kõlvart: «Toetage meeskonda, kes ehitab, mitte ei lammuta!» Niisiis kõiki teisi valimiskampaanias osalenuid esitleti kui selle vene maailma hävitajaid, mis on Tallinnas loodud Keskerakonna ponnistustega. Samal ajal on Tallinnas olemas munitsipaalasutus Vene Kultuurikeskus, mille 2018. aasta eelarve on peaaegu miljon eurot. Aga Eesti Kultuurikeskust miskipärast ei ole …

Vene teatri kavas on Anton Tšehhovi «Kirsiaed». Aga seda mängitakse ainult kaks korda kuus ja saal tuleb vaevu pooltäis. Eesti Draamateatris samal ajal läheb Anton Tšehhovi «Ivanov» aina täissaalile. Mängitakse seda kaks korda nädalas ja veebruariks enam ühtegi piletit ei ole. Nüüd küsimus: kes populariseerib vene kultuuri paremini, Vene teater või Eesti Draamateater?