Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki. Reformatsiooni mõjust hariduskäsitusele Eestis

Midagi müütilist selles protsessis ei ole, ehkki see jõuab loogilise lahenduseni alles 20. sajandil eestikeelse kesk- ja kõrghariduse kujul. Seda hoovust võib käsitada järjekindla individuatsiooniprotsessina, mis algab emakeelest kui esimesest eristusest, lugemaõppimisest kui järgmisest abstraheerimisastmest, mis viib kirjutamiseni, seejärel sõna loomingulise, loova kasutamiseni, eneseteadvuse ja lõpuks ehk ka vastutustunde kujunemiseni (loodetavasti). Ent sellest viimasest sõltub inimese elu kodanikuna ja riiklus. Nii on indiviidi kujunemine suurel määral keeleline nähtus, aga ka rahva kujunemine on keeleline nähtus, sest rahvas kasvab koos keelega ja teistpidi, keel kasvab koos rahvaga. Seda viimast Naber ei kirjuta, aga just Euroopa haridusfilosoofiline taust on see, mida ehk põhjalikumalt võiks avada, ja mitte ainult selleks, et hinnata Lutheri panust, vaid ka selleks, et mõtestada tänase päeva heitlikkust haridusküsimustes.

ÕHTUMAISE HARIDUSKÄSITUSE MÕNEST PRINTSIIBIST

Ei ole vale öelda (kuigi see on üsna suur üldistus), et kuni 20. sajandini, Teise maailmasõjani, on euroopalik arusaam üldharidusest, s.t sellest, mis eelneb ametiõppimisele ja kestab umbes 18. eluaastani, püsinud samade põhimõtete juures, mis ilmnevad Periklese-aegses Ateenas, s.o 5. sajandil eKr, seega järjepidevalt umbes kaks tuhat aastat — ilmekalt näitab seda Josef Dolch oma väga põhjalikus käsitluses Õhtumaa õppeplaan (Dolch 1965).[6] See on sama üldharidus, millele kinnistus nimetus enkyklios paideia või lihtsalt paideia — see, mida eeldatakse igalt kodanikult, kuid mõistagi mitte orjadelt. Eelkoolieas tähendab see mängu ja füüsilist liikumist. Koolis järgneb sellele igat tüüpi sõnaline areng koos arvutamise, muusika ja kehalise kasvatusega. Kreekas rõhutati just kujutlusvõime kasvatamist, mis on olulisem kui teadmised. Kujutlusvõimet saab arendada läbi mängides ajaloolisi sündmusi, inimlikke olukordi, luulega, kõnekunstiga, muusikaga, joonistamisega. Platoni arvates tuleb inimese kujutlusvõime arendamisega tegelda 17.–18. eluaastani, muidu on pääsmatult hilja.

Noorest ei saa asja, sest kujutlusvõimet on vaja eluprobleemide lahendamiseks ja eriti riigimehel olukordades, mida pole võimalik ette näha. On sama oluline, et kujutlusvõime areng on otseselt seotud otsustusvõime arenguga, aga otsustusvõime arengut — mis on hea ja mis on halb, mille poole püüelda ja mida vältida—võib pidada hariduse tuumaks. Järk-järgult lisanduvad teadmised ümbritsevast maailmast. Muusika ja kehaline kasvatus ei katke hariduse lõpuni.

Selline paideia pidi andma mõõtkava, milles elada, ja teadmise, et kogu teadmine või kõik teadmised on seesmiselt seotud, on üks. Ent mis sama oluline: selliste õpingute siht ei tohi olla aineline kasu, raha teenimine. Kuigi kahtlemata saab pärast teadmisi kasutada ka teenimiseks. Aristoteles rõhutab: “Õpingute siht ei tohi olla tasuv töö, sest see võtab vaimult tema vaba puhkeelu ja alandab teda.” Mõte palgatööst muudab kasvueas inimese orjaks.