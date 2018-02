Eesti sõjaline kaitse merel on praegu suuresti seda nägu, milliseks teda kujundati taasiseseisvumise järel ja NATO-ga liitumise protsessis kaks aastakümmet tagasi.

Endiselt tuleb arvestada tõsiasjaga, et väikeriigina on Eesti majanduslikud võimalused piiratud ning tuleb leppida teadmisega, et isegi kui väga tahta, siis ilma kaitsekulusid märkimisväärselt suurendamata miinijahtimise kõrvale uusi meresõjalisi võimekusi kaitseväes vähemalt lähiaastatel arendama hakata ei ole võimalik.