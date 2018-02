Propastop: Venemaa uus logo peidab propagandasõnumit

Novembris kuulutasid Venemaa turismi- ja brändiagentuur välja riigi uue logo konkursi võitja. Naaberriigi turismi hakkab edendama märk ja visuaalne identiteet, mis inspireeritud 20. sajandi alguse kunstisuunast suprematismist ja põhineb stiliseeritud Venemaa kaardil. Logol on riigi peamised regioonid kujutatud lihtsustatud geomeetriliste kujunditena.

Eesti meedias on uut logo võrreldud siinse rändrahnu-brändikontseptsiooniga (loe näiteks artikleid Best Marketingist ja Postimehest) ja hinnatud selle graafilist taset. Tähelepanu alt on välja jäänud tõsiasi, et Idanaabri turismilogo kannab endas peidetuna ideoloogilist, imperialistlikku ja propagandistlikku sõnumit.

Nii on logol kujutatud osana Venemaast ka Krimm, mis annekteeriti 2014. aastal Ukrainalt. Hõivatud poolsaar on esitatud logol pisikese ruuduna. Krimmi kuulumist Venemaa koosseisu ei tunnusta ükski lääneriik, just poolsaare annekteerimine on põhjus, miks Venemaa vastu on seatud rahvusvahelised sanktsioonid.

FOTO: Propastop

Hetkel ei ole tunnusgraafikat veel reaalselt kasutusele võetud, kõik kujutised meedias, kus logo võib kohata välireklaamidel, transpordil ja isegi kosmoseraketil, on fototöötlused. Uue logo laialdasemat levikut on oodata suvel, kui Venemaal toimub jalgpalli MM ja riiki saabub palju turiste. Tõenäoliselt hakkavad märki kandma välismaised turismibüroode materjalid, see trükitakse suveniiridele, särkidele. Kõik, kes sellist sümboolikat kandma hakkavad, annavad tahes-tahtmata oma panuse Venemaa anneksiooni normaliseerimiseks ja aitavad kaasa, et Krimmi röövimist Ukrainalt ei tajuta ebaõiglusena.

Taoliste pisikeste propagandatorgete märkamine on oluline väikeriikidele nagu Eesti. Sarnaneb Eesti Vabariigi okupeerimine NSV Liidu poolt 1940. aastal nii mõneski mõttes Krimmi hõivamisega.