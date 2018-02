Mailis Reps: meie riigieksami põhiline puudus on tema tunnustamatus välisülikoolidesse astumisel

Õpetajakoolituse kohta veel nii palju, et täienduskoolituses osalemine on küll iga inimese individuaalne otsus, aga küllap saavad ka koolijuhid õpetajaid suunata. Tänan siin Briti Nõukogu ja Ameerika Ühendriikide saatkonda, kes on jõudumööda pakkunud inglise keele õpetajaile täienduskoolitusi, sh veebipõhiseid.

Lisaks hüvitatakse sellest aastast alates võõrkeeleõpetajatele ja võõrkeeleõpetajaks õppijatele rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamite (inglise, vene, saksa ja prantsuse keele eksamid) sooritamise kulud.

Kes keda petab?

Heaks õpetajaks ei sünnita, heaks õpetajaks saame ise kasvada elukestvas õppes osaledes ning oma haridusteed ja tööelu ratsionaalselt kujundades. Kolleeg koolis ei peaks olema kuri konkurent, vaid heas mõttes nn kriitiline sõber, kellelt kuulda soovitusi koostööks või ettepanekuid millegi päris uue ja kasuliku algatamiseks. Mina olen oma õppejõutöös alati olnud tänulik ettepanekute eest, mis on aidanud minu tegevust täiustada.

Järgnevalt eksamitest ja eksamikorraldusest. Kui Margit Timakov koos Innovega väidab, et ei jälgita eksami reglementi, siis on küsimus ju koolijuhtides, välisvaatlejates, eksamineerijates ja hindajates. See on eetika küsimus. Eksami korralduse eest vastutavad konkreetsed inimesed ja siin pole põhjust mingist abstraktsest riigist rääkida.

Kui vastata Margit Timakovi artikli pealkirjas esitatud küsimusele, kes keda petab, siis petetakse nii vastastikku kui ka iseennast. Küllap on põhjuseks ka hirm meedias avaldatavate edetabelite ees, ent praegu on kasvav roll võimalusel sooritada rahvusvahelisi eksameid, mida tunnustatakse meie riigieksamina. Nimetatud tasulised eksamid (ligikaudu 120–190 eurot) pole kaugeltki igale perekonnale jõukohased, küll aga saavad need ca 900 eksamisooritajat tõendi (sertifikaadi), mis on kasutatav nii ülikooli astumiseks kui ka tööleminekuks nii Eestis kui mujalgi.

Meie riigieksami põhiline puudus ongi tema tunnustamatus välisülikoolidesse astumisel. Seetõttu kaalume võimalusi alustada läbirääkimisi mõne tuntud rahvusvahelise keeletestide korraldajaga. Praegu on õpilastel võimalik asendada oma võõrkeeleeksam saksa, prantsuse ja vene keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamiga ning selle korraldamise ja sertifikaatide eest maksab riik.

Meie riigieksami põhiline puudus ongi tema tunnustamatus välisülikoolidesse astumisel. Seetõttu kaalume võimalusi alustada läbirääkimisi mõne tuntud rahvusvahelise keeletestide korraldajaga.

Ja lõpuks – kui kehv see meie gümnaasiumilõpetajate inglise keele oskus siis on? Pelgalt protsendid (19–36) ei näita veel objektiivset pilti. Senisesse analüüsi pole mahtunud need 900 (tänavu ilmselt veelgi rohkem), kes on edukalt sooritanud rahvusvahelisi eksameid. Kindlasti on ka mingi hulk kehva keeleoskusega õpilasi, ent kummaline on, et 9. klassi lõpuks eeldatavasti omandatud B1-keeletase paistab kolmeaastase gümnaasiumi järel kogunisti kaduvat. Kas see on õppe- ja ainekavade või hoopiski praeguse riigieksami sisu ja punktiarvestuse küsimus?

Samuti peame tunnistama, et de­tsentraliseeritud õppesisu ja -protsessi (tundide arv, erinevad õpikud) kontrollitakse kõigile ühetaolise ehk tsentraliseeritud eksamiga. Selle vastu pole sõna võtnud ei koolirahvas ega poliitikud.