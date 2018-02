Lugeja meelepahast GAGi nõukogude estraadikontserdi pärast: see hüsteeria on juba täiesti talumatu

Nõukogude massikultuur, mille loomisele andsid oma panuse andekad loojad, on kahtlemata väärtuslik ka tänases kontekstis. Seda tuleb vaadelda küpsemalt, ajalooteadlikult. Mitte mingil juhul lähtudes vaid ühest vaatest või veelgi hullem – hüsteeriast või vastandumisest kantud päevapoliitilisest vaatest.

Nõukogude aeg ei olnud ju kogu 55 aasta vältel ühtviisi represseeriv. See kord pehmenes, stalinistlikele küüditamistele järgnes sula, seejärel taas reaktsiooniline aeg – hallad.

Me ei saa ega või neid aastaid ja nende jooksul loodud teoseid maha kanda – nii kanname maha ka suure tüki oma elust.

Mina olen nõukogude aja laps, noor. Ning paljud laulud – nende viis ja sõnad on ambivalentsed – kannavad hoopis teisi tähendusi kui okupatsioonivõimu ajupesu.

Toetan Agurit, leian, et see hüsteeria on juba täiesti talumatu.

Ühtlasi on see märk, et pole piisavalt olnud sisukat arutelu: pole olnud ühiskondlikku kokkulepet, kuidas sellest rääkida. Sest vaateid on erinevaid.