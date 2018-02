Kuidas Põhja-Korea suudab sanktsioonidele vaatamata raha teenida? Erki Loigom selgitab põhjalikult

Näiteks töötavad eespoolt toodud Põhja-Korea ettevõtte KOMID ehitajad endiselt Angolas, kuid seekord spordiinstruktoritena. Angola on aga üks esimesi Aafrika riike, kes raporteeris oma järjepidevusest Põhja-Korea vastaste sanktsioonide järgimisel. Aafrika riikidel on koostööst Põhja-Koreaga rohkem võita kui kaotada.

Aafrika riikide rolli olulisusest räägib ka Ameerika Ühendriikide välisministri Rex Tillersoni Aafrika tuur, kes peale Donald Trumpi «shithole'i» avaldust peab uuesti suutma Musta Mandri liidreid veenda ka Põhja-Korea küsimuses.

Nii mõneski riigis on Tillersonil ilmselt vajalik mainida ka Ameerika Ühendriikide rahalise abi külmutamist, juhul kui koostööd Pyongyangiga hinnatakse liiga kõrgelt (näiteks Mosambiigis).

Värske raporti järgi on kinnitatud episoodid kergrelvastuse tarnetest Eritreale ja Kongo DV-le, maa-õhk tüüpi rakettide toimetamisest Mosambiiki, radari ja õhutõrjesüsteemide paigaldamisest Tansaanias ning Põhja-Korea ekspertide osalemisest väljaõppealastes laagrites Ugandas ja Angoolas. Viimastest on olemas ka ametlikud fotoseeriad ajakirjanduse tarbeks. Sõjaline koostöö Põhja-Koreaga on sidumas umbes kolmekümmet Aafrika riiki.

Süüria – keemialabor Põhja-Korea teadlastele

Lisaks Aafrikale on luubi all ka koostöö Süüria ja Myanmariga.

2011. aastal Süüria kodusõja alguses ei tehtud saladust Damaskuse ja Pyongyangi koostööst.

Korea Rahvaarmee esindajad olid riigis regulaarsed ja avalikult silmapaistvad külalised. Koos avati ausambaid ja peeti pressikonverentse.

Vettpidavalt tõestamatu koostöö kahe režiimi vahel algas hiljemalt eelmise sajandi lõpus ja tuli avalikuks 2007. aasta Iisraeli õhurünnakus hävitatud Deir ez-Zori tuumakompleksis, kus töötas väidetavalt kümneid Põhja-Korea tuumateadlasi ja töölisi.

Iisraeli õhuväe F-15I hävitaja. Pilt on illustratiivne. FOTO: Scanpix

Selgemad tõendid ilmesid keemiarelvade loomiseks vajalike komponentide tarnes vahemikus 2012-2017 Süüria teaduse ja tehnoloogia uurimiskeskusele, mis on Bashar Al-Assadi keemiarelvade arendamise keskuseks. Sellel perioodil on kinnitatud ligi 40 erinevat tarnet ja episoodi Põhja-Koreast Süüria sadamatesse.

Lisaks tarnib Põhja-Korea Süüriasse, aga ka Myanmari ballistilisi rakette, raketisüsteeme ja varuosi, hooldusteenuseid. Myanmaris on kahtlustatud maa-aluste tunnelite võrgustike loomist pealinna Naypidaw lähistel, kuid sellele väitele faktilist tõestust siiski pole.

Kui enamasti viidatakse Põhja-Korea vastaste sanktsioonide kesises resultatiivsuses Hiina valikulise reageerimise peale, siis praegusel perioodil tuleb Hiinat pigem kiita.

Olgu meenutatud, et hinnanguliselt moodustab kaubavahetus Hiinaga ligi 90 protsenti kogu Põhja-Korea ekspordist-impordist ning on suurusjärgus seitse miljardit dollarit aastas.

Veel kord olgu meenutatud, et need numbrid on nii-öelda ametliku ja dokumentaalselt tõestatava kaubavahetuse maht.

2017.aasta jooksul on Hiina tõepoolest lõpetanud mitme olulise maavara tarned Põhja-Koreast ja mõnevõrra on vähenenud eksport Põhja-Koreasse.

Ametliku Hiina tollistatistika järgi vähenes omavaheline kaubandus 2017. aastal 10 protsenti.

Kuid taas meeletuletuseks, et kogu artikli fookuses on nii-öelda must majandus, mille maht võib olla sarnases suurusjärgus ametlike kaubandusnäitajatega.

Trendina on kindel, et sanktsioonide virr-varris selle osakaal vaid kasvab. Hiina strateegiline huvi hoida ära Koreade ühinemine sunnib Pekingit survestama sõnakuulmatut Kim Jong-uni meetmetega, mis varasemalt ideoloogiliste liitlaste vahel olid tundmatud.