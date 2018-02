Eestlane küsib Google’ilt, Postimees asjatundjalt: miks eestlased on nagu kassid? Vastab zooloog Aleksei Turovski

Miks eestlased on nagu kassid? tuntakse Google'i otsingumootoris huvi. Kui keegi oskab sellele küsimusele vastust anda, siis on see videosarja «Eestlane küsib Google'ilt, Postimees asjatundjalt» teises osas külalisena ülesastuv zooloog Aleksei Turovski. Vaata videost lähemalt!