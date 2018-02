Kersti Kaljulaid: mulle tundub, et osa asju, mida me koolis õpetame, ei ole üldse enam vajalikud

Kui rääkida manifestidest, siis paar aastat tagasi olin Trinity kolledžis, kuhu kõik seda Book of Kells’i vaatama lähevad, aga seal oli ka Iirimaa iseseisvusdeklaratsioon, mis algab sõnadega «To all Irishmen and Irishwomen», see on kõigile Iiri meestele ja naistele, Eesti manifest algab aga sõnadega «Kõigile Eestimaa rahvastele». Nende oma on ainult kaks aastat vanem, aastast 1916, aga see näitab, et mõnes asjas oli Eesti juba tollel ajal ikkagi võrdlemisi arenenud: naisi ei olnud vaja eraldi kaasa kutsuda, sest naised olid nagunii kaasas. Eesti naistel oli valimisõigus juba 1917. aastast ja selles mõttes on Eesti alati olnud võrdlemisi liberaalne demokraatlik maa. Tõenäoliselt on selle üks põhjus hõre asustatus, mille puhul ümberringi toimuv eriti ei häiri, kui sul ongi ruumi olla vaba. Kadunud majandusteadlane Andres Arrak lausus kuldsed sõnad, et vaadates, kui paljud eestlased saavad teha tiiru ümber oma maja ebakohaselt riietatuna või üldse milletagi, siis on meil kindlalt maailma kõige rikkam riik. Eestluse definitsioon on palju mõjutatud meie elukeskkonnast, mis on üks Euroopa fantastilisemaid ja paremaid. Meie väike saladus!

Põldsam: Praeguse Eesti kuvandi- ja identiteediloome on kootud e-residentsuse ümber, millega meelitatakse virtuaalselt tuhanded inimesed üle maailma Eesti riiki teenusena tarbima. Virtuaalne e-teenus ei välista siin viibimist, aga ei anna selleks ka mingit alust. Kui kuuluvus kui e-teenus on osa meie nn rahvusvahelisest rahvuslusest, mis on suunatud eelkõige edukatele ettevõtjatele, kelle toodud raha ongi riigi ühishüve, siis kuidas võiks siit edasi liikuda, et vähemalt kohalikus plaanis selgesõnaliselt kaasata identiteediloomesse kõigi Eesti (vähemus)gruppide huvid?

Kaljulaid: E-residentsusel, kui me tahame sellest rääkida, on potentsiaali olla ka targa immigratsiooni tööriist, kui me tahame Eestisse eluga hakkama saavaid inimesi, kes loovad lisandväärtust. Läks päris kaua aega, kuni ülikoolid saavutasid selle, et vähemalt doktorikraadi siin saanud inimesed võivad Eestisse jääda. Ma arvan, et oleks üsna loogiline, et ka magistrikraadiga inimesed, kes on siin samal ajal tihti ka töötanud ja hästi sisse sulanud, võiksid siia jääda. Ja e-residentide hulgas oleks mõistlik teha pakkumisi tulla ja teha äri ka füüsiliselt siin. Näiteks Jaapani ettevõte Blockhive juba on Ida-Virumaale tulnud. See käib orgaaniliselt. Me ei olegi pidanud selleks tegema mingisugust suurt kampaaniat.

Põldsam: Ma just mõtlen, et kuidas sellesse kuvandiloomesse tuua juurde ka nõrgemate hääli.