Mohammed Al-Mosaiwi: depressiooni käes kannatavate inimeste keelekasutus muutub - ja seda saab ära tunda

Me oletasime algusest peale, et depressiooniga inimesed kalduvad rohkem mustvalgesse maailmavaatesse ja see väljendub ka nende keelekasutuse stiilis. Võrreldes 19 kontrollfoorumiga (näiteks Mumsnet ja StudentRoom) on absoluteerivate sõnade ülekaal ärevuse ja depressiooni foorumites ligikaudu 50 protsenti suurem ning enesetapumõtete foorumites lausa 80 protsenti.

Foorumite lõikes näitasid asesõnad samasugust jaotumust nagu absoluteerivad sõnad, aga nende osakaal oli tagasihoidlikum. Mõneti paradoksaalselt leidus negatiivse emotsiooniga sõnu enesetapumõtete foorumites vähem kui ärevuse ja depressiooni foorumites.

Inimestel, kel on olnud depressiooni sümptomeid, võivad need teistega võrreldes kergemini taas tekkida.

Meie uuring hõlmas ka taastumisfoorumeid, mille liikmed, kes tunnevad, et on depressioonist tervenenud, kirjutavad oma taastumise kohta positiivses vaimus julgustavaid tekste. Me leidsime, et neis tarvitati negatiivse emotsiooniga sõnu võrreldaval määral kontrollfoorumitega, samal ajal positiivse emotsiooniga sõnade ülekaal oli ligikaudu 70 protsenti. Siiski oli absoluteerivate sõnade ülekaal märkimisväärselt suurem kui kontrollfoorumites, aga siiski mõnevõrra väiksem kui ärevuse ja depressiooni foorumites.

Oluline on siinjuures see, et inimestel, kel on olnud depressiooni sümptomeid, võivad need teistega võrreldes kergemini taas tekkida. Seepärast on nende suurem kalduvus absoluteerivale mõtlemisele isegi siis, kui neil parajasti ei ilmne depressiooni sümptomeid, ohumärk, mis võib etendada oma osa depressiooni taastekkes. Sama efekti nägime asesõnade, küll aga mitte negatiivse emotsiooniga sõnade kasutuses.

Depressioon on haigus ja seda tuleks ravida. FOTO: Panther Media/Scanpix

Praktilised järeldused

Depressioonikeele mõistmine võimaldab meil mõista seda, kuidas mõtlevad depressiooni sümptomitega inimesed, kuid sel on ka oma praktilised tulemused. Uurijad saavad kombineerida automatiseeritud tekstianalüüsi masinõppega (arvutid, mis õpivad enda kogemustest, ilma et neid oleks ette programmeeritud) ning nii tuvastada terve rea vaimse tervise olekuid selliste loomuliku keele näidete nagu blogipostitused põhjal.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kannatab praegu depressiooni käes üle 300 miljoni inimese - see tähendab rohkem kui 18-protsendist tõusu võrreldes 2005. aastaga.

Niisugune analüüs ületab juba praegu võimalusi, millega tulevad toime väljaõppinud terapeudid. Tähtis on ka see, et masintuvastus muutub ajas ainult paremaks, sest andmeid tuleb üha juurde ja samuti muutuvad etemaks algoritmid. Võimalused on kaugelt avaramad kui eespool käsitletud absoluutsuse, negatiivsuse ja asesõnade otsimine. Juba käib töö arvutite kasutamiseks selliste spetsiifilisemate vaimse tervise probleemide täpseks tuvastamiseks nagu perfektsionism, enesehinnangu probleemid ja sotsiaalne ärevus.

Lõpetuseks tuleb öelda, et loomulikult on võimalik seegi, et depressiooniga seonduvat keelt kasutatakse ilma depressiooni küüsis vaevlemata. Lõppude lõpuks on see, kas inimene kannatab millegi käes või mitte, ääretult individuaalne. Aga oludes, kus Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kannatab praegu depressiooni käes üle 300 miljoni inimese - see tähendab rohkem kui 18-protsendist tõusu võrreldes 2005. aastaga -, on kindlasti hea, kui meie käsutuses on üha paremad vahendid depressiooni sümptomite tuvastamiseks, et parandada inimeste tervist üleüldiselt ning hoida ehk ära selliseid traagilisi surmi, nagu Plathi ja Cobaini oma.