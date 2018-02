Sławomir Sierakowski: Poola juudi küsimus

Kuid Jarosław Kaczyński, kelle populismi vend suutis vaos hoida, kavandas uue seaduse nii, et see tuleks poliitiliselt kasuks tema juhitud PiSile, millega võttis tsentristlikud valijad sisuliselt pantvangi. See ei ole neile vastumeelt, sest mõte keelata väljend «Poola surmalaagrid» tundub igati õilis ja hea.

Samal ajal peab Kaczyński pärast seda, kui on kihutanud kõige radikaalsemad parempoolsed poliitikud (välisministri Witold Waszczykowski, kaitseministri Antoni Macierewiczi ja keskkonnaministri Jan Szyszko) valitsusest minema, võitma tagasi ka PiSi paremäärmuslike valijate usalduse. Neile meeldib, et Poola astub Iisraeli, Ukraina ja tegelikult kogu maailma vastu välja.

Poola rahvuslased Poola iseseisvuspäeval. FOTO: Scanpix

PiSi küünilisus ilmneb imehästi tõigas, et isegi nende enda juhtivad tegelased tunnistavad poolakate osa juutide vaenamises. Umbes kuu aega tagasi võrdles Ryszard Czarnecki, PiSi liige ja Euroopa Parlamendi asepresident, üht opositsioonilise Kodanikuplatvormi Euroopa Parlamendi saadikut szmalcownik’iga. See on halvustav sõna nende kohta, kes pressisid välja juutidelt, kes end varjasid, või neilt poolakatelt, kes juute kaitsesid.

Mis siis veel sellest rääkida, et Euroopa Parlamendi nelja fraktsiooni juhid kutsusid seejärel üles Czarneckit ametist eemaldama või et Poola peaminister Mateusz Morawiecki asus tema kaitsele. Kas ei tunnistanud Czarnecki szmalcownik’e hukka mõistes mitte, et lisaks poolakatele, kes päästsid juutide elusid, leidus neidki poolakaid, kes saatsid neid surma, nagu on põhjalikult ja dokumentaalselt näidanud paljud Poola ajaloolased, näiteks Jan Gross, Irena Grudzińska, Barbara Engelking, Jan Grabowski, Jacek Leociak, Dariusz Stola ja mitmed teised?

Nüüd aga, kuu aega pärast seda, kui kõrge PiSi liige tõstis esile selliste poolakate olemasolu, on tema erakond tõstnud kilbile väljendi «Poola surmalaagrid», et sellist asja üldse eitada. Poola endine peaminister Donald Tusk nentis Twitteris: «Kes iganes levitab väärväljendit «Poola surmalaagrid», kahjustab Poola head nime ja Poola huve. Selle seaduse autorid on tõstnud selle jäleda laimu maailmaareenil palju tõhusamalt esile kui keegi eales varem.»

Kõhedust tekitava tõigana võeti uus seadus vastu just Auschwitzi vabastamise 73. aastapäeval ning õige pisut enne seda, kui möödub 50 aastat Poola kommunistliku valitsuse 1968. aasta antisemiitlikust kampaaniast, mis tõi kaasa 20 000 poolaka, sealhulgas paljude helgete peade lahkumise kodumaalt. Praegu võib leida nende kahe sündmuse vahel ühe ebameeldiva sarnasuse: mõlemal juhul on Poola andnud iseendale sädemeid lööva hoobi otse näkku, kui on üritanud kihutada «patriootlike valijate» seas üles natsionalistlikke kirgi. Tahaks loota, et sellega sarnasused ka piirduvad.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane