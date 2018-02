Oliver Nääs ja Gretta Oltjer-Timberg: ebamugav kohtuotsus Äripäeva äriplaanis

Äripäeva juhtkonna väljaütlemised pärast kohtukaotust näitavad, et meediafirma käitub kriitika alla sattudes samamoodi nagu need, kes ajakirjanduse hambusse jäädes ennast veel sügavamale auku kaevavad. Viga ei tunnistata, süsteemist «leitakse» kallutatud jõud ning algab jõuline avalikkuse eksitamine, et tähelepanu probleemi põhiolemuselt kõrvale juhtida.

Eerik-Niiles Krossi ja Äripäeva vaidlus ning ajalehe sirgjooneline kaotus kõigis kohtuastmetes on igas nüansis tähelepanuväärne, kuna Eesti meediamaastik sai selle, mida ta nii pikalt oli nuianud. Sama tähelepanuväärsed on Äripäeva reaktsioonid kohtuotsusele, mis on segu uute valede levitamisest ja vee sogamisest. Mõni asjaolu vajab seetõttu klaarimist.

Äripäev asus pärast otsuse jõustumist väitma, et Krossil ei olnud etteheiteid avaldatud faktidele, ainult toimetuse antud hinnangutele. Samuti väitis Äripäev, et kohus luges avaldatu väärtushinnanguteks ning kohustas avaldatut ümber lükkama ainult seetõttu, et need hinnangud ei olnud kohased. Mõlemad väited on otsesed valed ning igaüks, kes viitsib kohtuotsustega tutvuda, saab selles ise vahetult veenduda. Otsused on kättesaadavad Riigi Teataja kohtulehel.

Vaidlus käis siiski faktiväidete üle

Et oleks selge, siis Kross nõudis Äripäevalt kahe faktiväite, mitte väärtushinnangute ümberlükkamist. Esimene nendest oli väide, et Kross on käitunud kui korruptant ehk korruptiivselt. Teine oli väide, mille kohaselt planeeris Kross maksupettust. Kuna need väited seoti ka konkreetsete tegudega, siis kohus nõustus, et tegemist oli faktiväidetega, mitte toimetuse hinnangutega mingitele faktidele. Kohut ei veennud ka Äripäeva väited selle kohta, et avaldatu paiknes leheruumi mõttes juhtkirjas, kus väidetavalt avaldatakse ainult toimetuse hinnanguid. Kuigi juhtkiri võib ajakirjanduslikus käsitluses olla küll üks arvamuse avaldamise vorme, siis kui arvamus kätkeb endas faktiväiteid, tuleb nende eest ka vastutada. Arusaamatuks jäi meile ja ilmselt ka kohtule, miks peaks märge «Juhtkiri» vabastama ajakirjanduse vastutusest. Nagu selgus, siis ei vabastagi.

Nende valede pinnalt üritab Äripäev jätta muljet, nagu oleks toimunud tohutu ajakirjandusvabaduse piiramine, kuna enam ei saavat ajakirjanikud üldse arvamust avaldada. Kavalalt valitud taktika, sest enamik lugejaid kohtuotsusega ei tutvu ning loomulikult ei soovi keegi arvamusvabaduse räiget piiramist. Selline sihilikult auditooriumi eksitav taktika on vastutustundetu, kuna need ebaõiged väited hakkavad elama oma elu.

Nii arutasidki eile hommikul ETV saates «Terevisioon» kõnealusel teemal saatejuhi Urmas Vaino ja rahvusringhäälingu eetikanõunik Tarmu Tammerk, kes avaldasid Äripäeva valeväidetele tuginedes samuti imestust, miks enam Eestis ajakirjanik arvamust avaldada ei tohi. Vaino ütles veel selge sõnaga, et pole kohtuotsusega ega muude asjakohaste materjalidega tutvunud. Ilmselt oligi see Äripäeva eesmärk, et tekitada ametivendades solidaarsustunnet lootuses, et viskutakse nende kaitsele. Nii ka läks, lihtsalt kahju on nendest, kes tegid seda Äripäeva sisse söödetud valedele tuginedes.

Meediaväljaande rollikonflikt