Oht valemängijaks muutuda on suurim siis, kui oma huvisid ausalt ja õiglaselt ei suudeta teostada, kuid tahtmine on suur. Olgu valdkonnaks elamuehitus, alkohol, kütus, jäätmekäitlus, internetiühendus, raudtee, reisijatevedu, tunneli- või sillaehitus või midagi muud. Kellegi huvide jõuga läbi surumine tähendab, et euroopalikke väärtusi deklareerivas riigis jõuavad kõik valemängujuhtumid kohtusse. Kui üheks osapooleks on riik, läbitakse enamasti ka kõik kohtuastmed, protsessid kestavad aastaid, raisates veelgi avalikku ressurssi ning osalejate eluaega. Ja ees ootavatel vaidlustel ei näi lõppu tulevat: Rail Baltic, metsatööstus, (taastuv)energeetika, Saaremaa sild.