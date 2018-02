Edasi 1983. aastal: natslikule timukale nõutakse karmi karistust

Prantsuse demokraatlik üldsus väljendab suurt rahuldust seoses asjaoluga, et Prantsusmaale on toimetatud natslik kurjategija, endine Lyoni gestaapo šeff Klaus Barbie, kes oli varjanud end pärast maailmasõda Boliivias. Prantsuse võimude otsusel pandi ta samasse Lyoni vanglasse, kus ta okupatsiooniaastail saatis korda veriseid kuritegusid. Talle on esitatud süüdistus inimsusevastastes kuritegudes, inimeste tapmises ja piinamises. Barbiel tuleb vastutust anda 4000 patrioodi ja vastupanuvõitleja hukkumise ning 7500 prantsuse kodaniku fašistlikesse koonduslaagritesse saatmise eest.